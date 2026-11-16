Moreno pide salir a votar "en masa" y "no confiarse": "España no está preparada para cuatro años más de sanchismo"

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, interviene tras visitar las instalaciones de la cooperativa MurgiVerde, acto enmarcado en la campaña electoral del 29N. A 16 de noviembre de 2026 en Almería (Andalucía, España). Juanma Moreno, ha querido d - Marian León - Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este lunes a los ciudadanos salir a votar "en masa" al Partido Popular en las elecciones generales del día 29 de este mes porque España "no está preparada para cuatro años más de sanchismo", pero ha advertido también de que no hay que "confiarse" como ocurrió con los comicios de julio de 2023.

En un acto público en Roquetas de Mar (Almería) con motivo de la campaña electoral, Moreno ha insistido en que el día 29 de noviembre "tenemos la enorme oportunidad, todos los españoles, de castigar electoralmente a un mal gobierno", apuntando que "hay muchas razones para no votar al PSOE y muchísimas razones para votar al PP".

Ha pedido salir a votar "masivamente" el día 29, pero advirtiendo también de que "no nos podemos confiar, ni muchísimo menos como nos pasó en el año 23, porque ya sabemos lo que sucedió", en referencia al hecho de que el PP fue la lista más votada pero no logró formar gobierno. Uno de los escaños al Congreso, según ha apuntado, se juega precisamente entre PSOE y PP en la provincia de Almería.

"Hay tantas razones para no votar al PSOE y tantas razones para castigarlo", según Juanma Moreno, quien ha señalado que el día 29 "nos jugamos un país", que necesita "volver a la normalidad institucional". Ha advertido de que "España no aguanta cuatro años más de sanchismo".

Ha señalado que se han "dicho tantas mentiras" desde el Gobierno que ahora es el momento de destaparlas. Ha apuntado que aunque el PSOE "pasa página rápidamente de todas las cosas" que han sucedido, el PP está aquí para que no se olviden.

Se ha mostrado convencido de que España "no está preparada para cuatro años más de arrogancia, de desgobierno, de pésima gestión y de corrupción; a España no la podemos dejar caer, sino que necesita un revulsivo y un cambio", que "única y exclusivamente puede venir de la mano del PP y de Alberto Núñez Feijóo".

Entre las cosas que han ocurrido en los ocho años del gobierno de Pedro Sánchez, ha recordado "una amnistía a medida del independentismo" y que "sacó de la cárcel a todos esos golpistas que atentaron contra el Estatuto de Cataluña y contra la Constitución, declarando unilateralmente la independencia" de esa comunidad; el "pacto" con EH Bildu; el "abandono" por parte del presidente español de los vecinos de la Comunidad Valenciana afectados por la dana; los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo); el apagón, o el "abandono de nuestros compatriotas de Ceuta".

"¿Os acordáis de aquel presidente --en referencia a Sánchez-- que decía que traería (Carles) Puigdemont (líder de Junts) con los grilletes puestos para ponerlo a disposición de la justicia?", ha preguntado Moreno.

"No lo podemos olvidar", según ha expresado Juanma Moreno, para quien se ha demostrado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no funciona" y ha "degradado la política de la peor manera posible", aludiendo a la "corrupción sistémica" que ha afectado a cargos del PSOE y del ejecutivo.

Ha añadido que además el Gobierno de Pedro Sánchez se ha dedicado a construir "un muro entre los españoles para que no nos entendamos, para que no hablemos, y para que haya españoles buenos y españoles malos", es decir, los que apoyan al PSOE y los que no lo apoyan.

Juanma Moreno también ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez, "dónde ha metido el dinero de los españoles", el que ha recaudado y el que ha llegado de la Unión Europea. "Nunca en la historia ningún Gobierno ha tenido más dinero que el de Sánchez", según el presidente andaluz, referiéndose tanto a los fondos europeos como al hecho de que ha sido el que "más ha recaudado", de manera que ha insistido en plantear "qué han hecho con el dinero".

Ha garantizado que el PP es el único partido capaz de "cambiar nuestro país; de poner orden en las cuentas, honestidad, compromiso y futuro, y de desterrar la mala política como la mala hierba".

Por su parte, la cabeza de lista del PP al Congreso por Almería, Carmen Crespo, ha manifestado que el "voto protesta no arregla sociedades, sino que las arregla el voto útil y seguro", que es lo que representa el Partido Popular, para el que ha pedido una amplia mayoría porque "los experimentos ni con gaseosa".

"En este país no queremos ni estamos para experimentos, sino que estamos para el rigor, para la experiencia, y para personas que saben lo que hacer y que tienen las recetas necesarias", según ha dicho Crespo, en referencia a Núñez Feijóo, "cuatro veces presidente de Galicia y una persona preparada, rigurosa y valiente".