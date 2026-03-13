Muere un hombre tras ser atropellado mientras caminaba por la carretera AL-3104 a su paso por Almería

Punto de Almería en el que un hombre ha sido atropellado en la noche de este viernes, 13 de marzo.
Punto de Almería en el que un hombre ha sido atropellado en la noche de este viernes, 13 de marzo. - 112
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 13 marzo 2026 22:51
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ALMERÍA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que caminaba por una carretera a su paso por Almería capital ha fallecido este viernes tras ser atropellado por un coche, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Tal y como ha confirmado el 112 a través de su web oficial, consultada por Europa Press, el siniestro se ha producido a las 21,15 horas, en la AL-3104, a la altura del kilómetro 3 en sentido Murcia.

Así, el servicio ha recibido una llamada de un testigo que informaba de que un hombre que andaba por el arcén de la vía había sido atropellado.

A consecuencia del incidente han sido activados el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una UVI móvil, la Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios han confirmado la muerte de un varón, del que no han trascendido más datos, en el lugar del accidente.

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