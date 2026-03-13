Muere un hombre tras ser atropellado mientras caminaba por la carretera AL-3104 a su paso por Almería

Punto de Almería en el que un hombre ha sido atropellado en la noche de este viernes, 13 de marzo. - 112

ALMERÍA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que caminaba por una carretera a su paso por Almería capital ha fallecido este viernes tras ser atropellado por un coche, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Tal y como ha confirmado el 112 a través de su web oficial, consultada por Europa Press, el siniestro se ha producido a las 21,15 horas, en la AL-3104, a la altura del kilómetro 3 en sentido Murcia.

Así, el servicio ha recibido una llamada de un testigo que informaba de que un hombre que andaba por el arcén de la vía había sido atropellado.

A consecuencia del incidente han sido activados el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una UVI móvil, la Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios han confirmado la muerte de un varón, del que no han trascendido más datos, en el lugar del accidente.