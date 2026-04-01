Una mujer resulta herida tras caer por las escaleras mecánicas del Mercado Central de Almería

Archivo - Interior del Mercado Central de Almería. - AYTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de la que no han trascendido más datos, ha resultado herida este miércoles tras caer por las escaleras mecánicas del interior del Mercado Central de Almería, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

El accidente se ha producido sobre las 11,30 horas, cuando la mujer ha resbalado al bajar por las escaleras y ha sufrido heridas en una de las piernas.

Tras el suceso, agentes de la Policía Local y los servicios sanitarios se han desplazado al Mercado Central para asistir a la mujer. Por el momento, se desconocen las circunstancias concretas de la caída.