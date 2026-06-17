Once detenidos en una operación con registros en Almería, Berja y Roquetas de Mar contra el tráfico de migrantes y droga

1097091.1.260.149.20260617133325 El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

ALMERÍA/SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de once personas han sido detenidas hasta el momento a través de una operación conjunta desarrollada por Guardia Civil y Policía Nacional contra el tráfico de personas y estupefacientes que ha conllevado la práctica de registros desde primera hora de este pasado martes en Almería, Roquetas de Mar y Berja.

El operativo, que aún sigue abierto, ha permitido a los agentes incautarse de sustancias estupefacientes así como de dinero en metálico, diversa documentación, una escopeta de cartuchos y un arma corta, además de diversas petacas de combustible, teléfonos móviles y otros materiales para facilitar la comunicación a larga distancia, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación.

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha referido a preguntas de los medios a esta operación con la que, según ha valorado, se "pone de manifiesto una vez más las capacidades que despliegan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" a través del plan especial del Campo de Gibraltar, iniciado en 2018.

Así, ha valorado este tipo de actuaciones mediante las que no solo se incautan "cantidades importantes de droga" si no que también "se desmantelan organizaciones que transitan y trafican con personas de forma absolutamente ilegal" a través, principalmente, de medio marítimos.

Fernández ha advertido cómo las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas emplean en ocasiones "misma infraestructura, los mismos medios y esa misma organización" para llevar a cabo distintas tipologías de delitos, como son en este caso los ligados al narcotráfico.

"En este caso se concitan ambas formas de operar", ha explicado el representante del Gobierno en la región, quien se ha felicitado por esta intervención en el Poniente almeriense que fue advertida desde primera hora del martes especialmente en el municipio virgitano, menos habituado a la presencia de Policía Nacional.

Con ello, ha destacado el "refuerzo de capacidades" del que se ha dotado a los distintos cuerpos a través del Plan Especial de Seguridad para al Campo de Gibraltar desde el punto de vista de medios humanos así como de información y medios materiales, "que son los que determinan que se puedan llevar a cabo operaciones de esta envergadura".