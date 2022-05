Ortega Smith (Vox) espera un resultado "espectacular" el 19J: "Nos va a sorprender incluso a nosotros"

ALMERÍA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha augurado este miércoles un resultado "espectacular" e "impresionante" de su formación en las próximas elecciones andaluzas que se celebran el 19 de junio por encima, incluso, de los resultados que arrojan los sondeos realizados en las últimas semanas.

"Va a ser un resultado espectacular para propios y ajenos, incluso nos va a sorprender a nosotros", ha indicado ante los medios durante la inauguración de la sede del partido en Almería, donde se ha mostrado convencido de superar los 12 escaños obtenidos en los últimos comicios andaluces que supusieron la entrada, por primera vez de la formación, en un parlamento autonómico.

Así, ha previsto una campaña "dura" y "difícil" en la que el partido va a trabajar para llegar "hasta el último rincón de Andalucía" de cara a conseguir "un resultado mucho mejor" para su candidatura, que encabeza la diputada nacional Macarena Olona. "Más de un periodista se va a caer de la silla como en diciembre de 2018 y más de un encuestador va a cerrar su chiringuito de encuestas porque no lo va a contratar nadie", ha manifestado.

Para Ortega Smith, "muchos andaluces empieza a decir que esta vez es la de Vox" tras el "milagro" de las últimas elecciones andaluzas en las que se posicionaron como quinta fuerza política y cuyo apoyo ha permitido sacar al gobierno de coalición PP-Cs hasta tres presupuestos.

No obstante, el secretario general del partido ha considerado una "decepción" que durante esta legislatura el PP haya decidido "llevarse bien con la izquierda" y "comprar la mercancía averiada" para sostener estrategias como la Agenda 2030, "mantener las estructuras paralelas" o "hacer que recortas por un lado para gastar más por otro y apretando con impuestos".

"Si algo ha mejorado es porque Vox ha estado insistente con alguno de los cambios", ha dicho Ortega Smith, quien ha achacado la ruptura con el gobierno de la Junta a su "mentira" y "traición". "Con lo que nos costó sacar a la izquierda de los ERE, la de mi hermano y la chusquera de paguita y de corruptela, para que luego vengan otros a hacer seguidismo de sus políticas", ha manifestado en relación a las acciones de Gobierno andaluz.

Con esto, ha asegurado que su partido no pretende "cambiar las siglas o los sillones" sino que "haya alternativas a las políticas" desarrolladas hasta el momento. "A otros, como les gusta los sillones y se mueren por controlar las instituciones e incluso la justicia, están dispuestos a cualquier tipo de pacto con la izquierda con tal de seguir en los sillones", ha comparado antes de afirmar que esa política les "da bastante repelús" y les "causa mucho rechazo".

En esta línea, ha puesto en el centro de sus propuestas garantizar el agua mediante la aprobación de un plan hidrológico nacional, acabar con la competencia desleal en el mercado agroalimentario con las importaciones de países terceros, dar "seguridad" al empleo mediante "primero oportunidades a los españoles", luchar contra la inmigración irregular que llega a través de las costas andaluzas, la mejora de las infraestructuras de transporte y una sanidad pública con "sueldos dignos".

Preguntado por cómo prevé desde un eventual gobierno de la Junta desarrollar esas acciones ante la falta de competencias autonómicas para afrontarlas, Ortega Smith considera que las comunidades autónomas cuentan con mecanismos para ejercer "presión" y poner "en tesitura" al Gobierno central o para apoyar medidas complementarias, como "no facilitar el empadronamiento o las ayudas públicas a la inmigración ilegal" o "no dando financiación para que los 'menas' --menores extranjeros no acompañados-- no reciban una ayuda económica". "Se tienen muchas facilidades para poner trabas", ha apostillado.

De otro lado, desde el partido han recordado que tienen hasta el 18 de mayo para conformar las listas por cada una de las circunscripciones, sentido en el que han señalado el "buen trabajo" que, en el caso de Almería, ha realizado el diputado autonómico del partido, Rodrigo Alonso, quien se perfila para encabezar la lista por su provincia.