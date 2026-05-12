Abascal pone a Almería como "ejemplo de las consecuencias de la inmigración masiva"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en una visita realizada a Níjar (Almería) en el contexto de la campaña electoral andaluza. - Marian León - Europa Press

NÍJAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que los ciudadanos de la provincia de Almería "saben distinguir mejor entre lo que es una inmigración legal que colabora y una inmigración ilegal que comete crímenes".

"Probablemente los almerienses han sido las primeras víctimas de estas políticas suicidas y han sido los primeros en comprobar cómo afecta la seguridad en las calles", ha apuntado el dirigente nacional de Vox en declaraciones a los medios de comunicación en Níjar (Almería).

Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de permitir esta "inmigración masiva" porque, asegura que "son sus futuros votantes ya que cada vez son más los españoles que abandonan al Partido Socialista y que deciden votar a Vox".

Abascal también ha cargado contra el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, haciendo alusión al 'caso mascarillas' de la diputación de Almería pidiendo "mucha vigilancia y conocer todo lo que ha pasado y quién estaba implicado".

"La alternativa es que se empiecen a hacer cosas distintas como rebajas fiscales, oposición a Mercosur y al Pacto Verde, oposición a la invasión migratoria utilizando si es necesario recursos públicos para mandar de vuelta a sus países a quienes no deben estar en España y en definitiva políticos. Pedimos a los andaluces que nos den una oportunidad para condicionar de una manera clara el futuro gobierno de la Junta Andalucía", ha remarcado.