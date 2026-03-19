El Parlamento aprueba una texto del PP-A para exigir "soluciones urgentes" al Gobierno ante la plaga de pulgón

Archivo - Imagen de pulgón - UMH - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha aprobado con los votos de PP y Vox una proposición no de ley (PNL) para exigir al Gobierno de España "medidas urgentes" que frenen la plaga de pulgón en el Levante almeriense mediante la autorización extraordinaria de un fitosanitario con spirotetramat como sustancia activa por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Durante su intervención en el pleno, la parlamentaria andaluza del PP, Ángeles Martínez, ha alertado durante su defensa la PNL la "preocupación" que existe en el sector agrícola ante una plaga que "está arrasando cultivos de lechuga en una de las zonas productoras más importantes de Europa".

"En las últimas semanas los agricultores nos han trasladado su enorme inquietud por una plaga que está invadiendo todas las cosechas de lechuga y que pone en riesgo la estabilidad de un sector clave para nuestra provincia", ha señalado.

En su intervención, Martínez ha comparado la respuesta del Gobierno de España con la de otros países europeos. "Mientras Francia, Alemania, Italia o Eslovenia han autorizado este producto de forma excepcional, en España el Gobierno lo ha denegado y propone alternativas que no están funcionando", ha criticado.

La parlamentaria ha recordado el peso "estratégico" del Levante almeriense en el ámbito agroalimentario, ya que en determinados meses del año se llega a exportar hasta "el 70 por ciento de la lechuga que se consume en Europa".

"Estamos hablando de un sector que genera empleo, fija población en el medio rural y sostiene la economía de municipios como Pulpí, donde más de 5.000 personas trabajan directamente en la agricultura y se alcanza prácticamente el pleno empleo", ha explicado.

Por su parte, el portavoz de la Comisión de Agricultura de Vox, Alejandro Hernández, ha manifestado su apoyo a la iniciativa a pesar de que se trata de un "parche" ante una decisión que viene de Bruselas. "El problema está en el Pacto Verde Europeo", ha insistido ante el apoyo del PP europeo a la eliminación de fitosanitarios "sin alternativas reales".

Asimismo, el parlamentario andaluz socialista Mateo Hernández ha incidido en que es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias en el control de las plagas vegetales, para lo que cuenta un "amplio campo de actuación" para iniciar procedimientos.

"No es aceptable el bajo nivel de ejecución", ha criticado al respecto al asegurar que durante el pasado año se "han dejado de gastar más de 500 millones de euros" en materia preventiva, toda vez que ha recordado que la autorización productos fitosanitarios está sujeta a la normativa europea, que dispuso el uso "excepcional" de la sustancia activa interesada hasta diciembre de 2025.

Con ello, ha mostrado la predisposición de su partido a apoyar "soluciones reales y viables para todos los agricultores". En este sentido, ha señalado que "siempre que ha sido posible y está debidamente justificado, estas autorizaciones han sido concedidas por el Gobierno de España".