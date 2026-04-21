El paseo con mirador en La Térmica en Almería avanza en su proyecto básico para obtener los informes de Junta y Costas

Archivo - Espigón de La Térmica, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha mantenido un encuentro con el equipo redactor del proyecto básico para la adecuación superficial, mejora de accesibilidad y conexión peatonal del espigón de La Térmica, en el que se proyecta un paseo con mirador a la bahía de la capital, a fin de perfilar el documento que servirá para recabar los informes sectoriales de la Junta de Andalucía y el Servicio Provincial de Costas.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que durante este reciente encuentro se han analizado los bocetos diseñados por la empresa José Alcalá Ingenieros S.L., a la que se adjudicó la redacción del proyecto básico que previsiblemente se entregará a lo largo de las dos próximas semanas en consonancia con los acuerdos adoptados.

Este proyecto básico será la base en la que se apoye la solicitud de informes y autorizaciones tanto a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente como al Servicio Provincial de Costas en Almería tanto para la cesión u ocupación del espacio como para la posterior construcción y uso de las instalaciones, que quedarán contenidas en un nuevo proyecto de ejecución.

Las previsiones municipales estiman la obtención de dichos informes en un periodo inicial de seis meses y, en cualquier caso, no superior a un año. Para ello, se dará a conocer las líneas maestras de la actuación que busca conectar le Paseo Marítimo con el espigón de La Térmica y hacer de este espacio un "balcón abierto al mar".

El objetivo es poder aprovechar un espacio con una geometría regular y una superficie aproximada de 8.400 metros cuadrados que se sitúa íntegramente en dominio público marítimo-terrestre (DPMT), del que se precisa autorización para su ocupación.

La idea es generar un mirador y un pequeño espacio público destinado al descanso de los usuarios y a la contemplación tanto del frente natural de la Bahía de Almería como del frente urbano de la ciudad.

Desde el punto de vista material, la intervención contemplará la dotación de un sistema de drenaje adecuado, alumbrado público y las redes de instalaciones necesarias para los servicios de mantenimiento y limpieza de playas, así como para la celebración de eventos culturales.

Asimismo, se prevé la incorporación del mobiliario urbano necesario -bancos, papeleras, jardineras-, elementos accesibles y barandillas que garanticen la seguridad y comodidad de los usuarios.

Las obras que deberán definirse posteriormente en el proyecto técnico incluirán, entre otras actuaciones, la sustitución e implementación de pavimentos, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de los itinerarios accesibles desde el Paseo Marítimo hacia el espigón.

También prevé la adecuación de los accesos actuales a la arena y al propio espigón para lograr una correcta conexión urbanística entre ambos ámbitos; la incorporación de vegetación arbustiva o arbórea conforme a las directrices de los servicios técnicos municipales; la adaptación o ampliación del alumbrado existente y la creación de nuevos espacios públicos sobre la plataforma del espigón.

"El diseño que se plantea busca un equilibrio entre funcionalidad, seguridad y estética, integrando este espacio en su entorno litoral y urbano, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas, la dinámica del litoral y las infraestructuras existentes", según avanzó durante la presentación del espacio la concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez.