Las persistentes lluvias provocan inundaciones de cultivos bajo plástico de El Ejido y La Mojonera (Almería)

Archivo - Invernadero anegado en una imagen de archivo. - COAG - Archivo

ALMERÍA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las intensas precipitaciones registradas en el Poniente de Almería han dado lugar a la anegación de cultivos en invernaderos, sobre todo, en el núcleo ejidense de Las Norias de Daza y en la localidad de La Mojonera, donde también se han localizado desperfectos puntuales por el efecto del viento.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de COAG en Almería, Andrés Góngora, ha señalado que las incidencias por acumulación de lluvias, con hasta 8,6 litros por metro cuadrado caídos en una sola hora en El Ejido, repercutirán de forma negativa en los cultivos de invierno.

"Vamos a perder producción por culpa de las lluvias, sobre todo en el Poniente", ha avanzado conforme a las visitas que desde primera hora de la mañana ha iniciado en el campo almeriense, que se ve menos afectado en la zona de La Cañada, en la capital, y en el Campo de Níjar.

Góngora ha explicado que los vientos derivados de las diferentes borrascas que azotan la zona, en aviso naranja desde este pasado martes con rachas que han alcanzado hasta los 92 kilómetros por hora, también han perjudicado de forma puntual varias estructuras de invernadero.

Con ello, desde la organización agraria se mantiene pendientes de que el temporal remita para realizar una evaluación más exhaustiva de los daños conforme a los datos que remitan los productores agrícolas para articular posibles medidas al respecto.