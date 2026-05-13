Piden seis años de cárcel a cinco acusados de traficar con toneladas de hachís ocultas entre sandías y patatas falsas

Archivo - Tonealdas de hachís intervenido en Almería que viajaba oculto entre sandías y en el interior de batatas falsas. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería ha solicitado penas de hasta seis años de prisión y multas de 50 millones de euros para los cinco enjuiciados acusados de formar parte de una red criminal dedicada al tráfico internacional a gran escala de estupefacientes después de que se les interviniera un tráiler procedente de Nador (Marruecos) con unas 15 toneladas de hachís ocultas entre sandías y en el interior de falsas patatas de plástico.

La fiscal ha elevado este miércoles a definitiva su petición de prisión ante la Sección Segunda de la Audiencia por un delito contra la salud pública para seis de las diez personas que fueron detenidas en el operativo 'San Pedro', el cual concluyó a finales de junio de 2025 tras la intervención del camión que fue conducido a una nave industrial de Huércal de Almería (Almería), desde donde los investigadores estimaban que la mercancía iba a ser redistribuida a diferentes destinos.

La acusación en esta causa, por la que aún hay dos personas en situación de búsqueda y captura por su presunta participación, sostiene que los supuestos implicados se concertaron para introducir a través del Puerto de Almería una gran cantidad de hachís oculta en un aparente cargamento hortofrutícola, para lo que habrían distribuido sus funciones.

En este sentido, apunta el papel de cada uno de los sospechosos, entre los que se encuentran el conductor del camión, otros dos hombres que le habrían guiado desde el puerto hasta Huércal de Almería mientras ejercía "funciones de seguridad" sobre el vehículo, y otros dos implicados de proporcionar un lugar adecuado y seguro para la descarga del estupefaciente, conforme a la acusación.

La investigación identifica a S.Y., en busca y captura en el presente procedimiento, como la persona que contrató unos días antes del operativo el remolque en el que se transportó la mercancía, que embarcó en un ferri desde el puerto de Nador con destino a Almería el 18 de junio de 2025.

A su llegada a la mañana siguiente y tras pasar los correspondientes filtros de entrada a España, el vehículo salió del puerto mientras que era seguido por un operativo policial de la Udyco autorizado judicialmente para seguir la entrega controlada del estupefaciente que había sido identificado en una investigación previa.

En este sentido, el vehículo contaba con un dispositivo de localización instalado por los investigadores para seguir la pista de la droga, lo que permitió a los agentes identificar a los sospechosos encargados de realizar labores de contravigilancia para eludir la presencia policial así como de guiar al tráiler a su destino.

El camión fue llevado hasta una nave industrial de Huércal de Almería por el conductor y los dos supuestos guías, quienes esperaron la llegada de otros dos supuestos involucrados, quienes habrían facilitado el acceso al interior de la instalación mientras habrían vigilado el perímetro.

Los agentes policiales entraron en la nave y detuvieron a tres de los acusados --otros tres fueron arrestados después en Torremolinos (Málaga)--, al tiempo que localizaron la droga que iba oculta entre unos palés de sandías y falsas batatas de plástico en cuyo interior se disimulaban varias pastillas de hachís, con hasta dos tabletas de resina de cannabis.

El valor de la droga, que se distribuía entre 11 y 12 fardos de arpillera, habría superado los 25 millones de euros en el mercado ilícito según los cálculos de la fiscal, que pide hasta cuatro de los acusados la expulsión del territorio nacional una vez cumplan tres cuartas partes de la pena, en caso de obtener un pronunciamiento condenatorio. El juicio ha quedado visto para sentencia.