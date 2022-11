El Pleno de Roquetas de Mar (Almería) aprueba inicialmente los presupuestos municipales para el año 2023

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para el año 2023, cuyo importe total es de 108.712.346,48 euros, con el voto fundamentalmente del equipo de gobierno y algunos ediles no adscritos.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que la elaboración y planificación de esta partida responde "a la buena gestión y capacidad económica que tiene el Ayuntamiento de Roquetas de Mar porque el trabajo responsable garantiza que las arcas municipales estén saneadas para seguir trabajando en la mejora de la calidad de los servicios".

"Nuestra gestión se centra en dar servicios, calidad y prosperidad a todos los vecinos y ayudar a aquellos colectivos que más lo necesitan porque el dinero municipal se invierte y se gasta en mejorar y trabajar por el bien del municipio de Roquetas de Mar", ha trasladado en una nota.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento José Juan Rodríguez, ha pedido a la oposición el apoyo a estas cuentas que en su opinión "son los más idóneos para la ciudad". "Cabe destacar la inversión en políticas sociales previsto en este municipio porque demuestra la apuesta del equipo de gobierno por estar cerca de los colectivos más vulnerables", ha dicho.

Por su parte, la concejal de Hacienda, Mayte Fernández Borja, ha expuesto durante su intervención los principales ejes de estas cuentas que, según ha detallado, se han elaborado bajo la premisa de "la responsabilidad y compromiso con los vecinos de Roquetas de Mar".

Ante estas cuentas, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, ha criticado las cuentas por "continuistas", "similares a los de años anteriores" y que "vuelven a mostrar un alcalde desfasado que no vive en los tiempos actuales", algo confirmado, a su juicio, por el "fracaso de los proyectos solicitados en las convocatorias de Fondos Next Generation, que sí están llegando a otras ciudades gobernadas por el PP como Almería capital o El Ejido".

"Este no sería nuestro presupuesto, porque no es lo que la sociedad nos está demandando en estos tiempos", ha afirmado García, quien ha incidido en el "escaso peso que tienen políticas como la movilidad, el medio ambiente, el acceso a la vivienda, el apoyo a los sectores productivos o los jóvenes".

Desde el grupo municipal de IU se ha votado en contra del presupuesto municipal para 2023 por tratarse de "pocos creíbles y nada participativos", según su concejala portavoz, Sensi Marcos, quien ha afeado que los presupuestos salgan adelante "gracias al apoyo de transfuguismo que el señor Gabriel Amat viene cobijando desde hace tiempo".

RENUNCIA DE FRANCISCO GUTIÉRREZ

Durante la sesión plenaria también se ha dado cuenta de la renuncia a su acta de concejal del PP Francisco Gutiérrez, al que se retiraron las competencias y el sueldo en marzo de 2021, pero que ha permanecido como edil hasta el momento. Así, ha asegurado que con este acto pone "fin" a 12 años de servicio público.

"Tengo el firme convencimiento de que lealtad no es servidumbre ni un cheque en blanco, debe ser correspondida y cimentada en empatía personal", ha manifestado el concejal durante su intervención, en la que ha dirigido duras palabras al alcalde de Roquetas de Mar, Gabrie Amat, así como a otros de sus compañeros a quienes ha reprochado no haber recibido "una mísera llamada de teléfono".

Así, tras asegurar que fue "cesado dos veces en 30 días", ya que inicialmente se le retiró la tenencia de Alcaldía y el área de llevaba, Gutiérrez ha asegurado admitir "con tristeza que he recibido durante este tiempo más calor humano de la oposición que del presidente del partido al que entregué mi juventud".

"Yo sí que jamás he firmado ni votado nada que no se ajuste a la legalidad", ha asegurado durante su discurso, en el que ha asegurado que se le "parte el alma al recordar a trabajadores con años de servicio en esta casa, llorando en mi despacho porque les habían prohibido darme información".

Con ello, ha asegurado que su "victoria" es "la decencia". "Es usted un buen alcalde de pueblo señor Amat, lo reconozco. Pensará que ha ganado, enhorabuena, uno menos, no seré el primero, puede que tampoco el último, pero no hay honor alguno en esa victoria", ha añadido a la hora de defender su "integridad hasta el final". "No me vendí ni me venderé. Señor presidente, usted decretó mi muerte política y he aquí mi testamento", ha finalizado.

Al respecto, Amat ha dado las gracias "por todo" al concejal, al que ha recordado que "estés donde estés siempre habrá un director de orquesta", sentido en el que ha reafirmado su posición como alcalde en el Ayuntamiento frente al resto de concejales. "Si alguien quiere hacer algo diferente que no sea esa disciplina, se equivoca", ha añadido.

De otro lado, y antes de la ovación a Gutiérrez con un aplauso por parte de los concejales de la oposición, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Juan Rodríguez, ha puntualizado que desde el equipo de gobierno "nunca hemos firmado nada ilegal", toda vez que le ha reprochado al edil sus palabras al entender que parten desde el "rencor que dices no tener".

"Aunque las palabras han sido las que han sido, creo que no es un adiós sino un hasta luego", ha añadido pese a todo tras agradecer sus servicios y trabajo tanto en el Ayuntamiento como en el PP.