Podemos-IU-Verdes pide al Gobierno que retire el escudo franquista de la fachada del edificio del Paseo de Almería

Los representantes de Podemos-IU-Verdes frente al edificio de Hacienda en el Paseo de Almería. - PODEMOS

ALMERÍA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Podemos-IU-Verdes ha presentado una petición formal ante el Ministerio de Hacienda para exigir la retirada "inmediata" del escudo franquista que aún permanece en la fachada principal de la sede de la Agencia Tributaria en Almería, situada en el número 62 del Paseo de Almería.

Desde la coalición de izquierdas denuncian que la permanencia de este símbolo supone un "incumplimiento flagrante" de la legislación vigente en materia de memoria democrática, tanto a nivel autonómico como estatal, por parte del Gobierno de España.

En concreto, recuerdan en una nota que la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y la Ley 20/2022 de Memoria Democrática obligan a las administraciones públicas a retirar cualquier simbología que ensalce la dictadura franquista.

Además, subrayan que esta obligación existe desde la primera Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, lo que "hace aún más grave que un edificio público dependiente del Estado mantenga, casi dos décadas después, un símbolo de exaltación del régimen franquista en un lugar tan visible y céntrico de la ciudad".

"Es absolutamente inadmisible que una institución pública siga exhibiendo simbología franquista en pleno siglo XXI", han afeado desde Podemos-IU-Verdes con Almería al ver esta situación una "ofensa a la memoria democrática, a las víctimas de la dictadura y a la ciudadanía en su conjunto".

El grupo municipal ha urgido a iniciar los trámites necesarios para la retirada del escudo y ha reclamado al Gobierno central que "actúe con diligencia y cumpla la ley sin más demoras".

La petición fue registrada el 17 de diciembre de 2025 y "se enmarca en el compromiso declarado de todas las organizaciones que componen la coalición Podemos-IU-Verdes en Almería con la defensa de la memoria democrática, la justicia histórica y el respeto a los valores constitucionales en el espacio público".

Dicha petición ha sido firmada por Alejandro Lorenzo, portavoz municipal de Podemos-IU-Verdes con Almería y portavoz de Podemos en la capital; Enrique Ruiz, coordinador local de Izquierda Unida; y Joaquín Arnalte, portavoz local de Verdes-Equo, así como con el respaldo de la formación política Alianza Verde.