La Policía Nacional detiene a un hombre por pinchar ruedas de varios vehículos en El Ejido

Comisaría de Puertollano. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este viernes a un hombre de 69 años por haber pinchado alrededor de 15 ruedas de vehículos en El Ejido porque le producía "satisfacción y tranquilidad", según afirmó el propio detenido y ha explicado la Policía en un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación comenzó después de siete denuncias por presentadas por los propietarios de los vehículos afectados; todos situados en las inmediaciones de la Avenida Oasis de la localidad almeriense. A finales de mayo, un ciudadano avisó a las autoridades al presenciar los hechos, permitiendo detener e identificar al autor, que portaba un punzón con el que perforar los neumáticos.

EL propio detenido manifestó "de forma espontánea" haber pinchado las ruedas de 15 vehículos, aproximadamente. Los agentes imputaron al detenido los siete hechos denunciados, que ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido.