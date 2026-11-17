Archivo - El diputado nacional del PP por Almería Juan José Matarí - PP - Archivo

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP de Almería al Senado Juan José Matarí ha defendido este martes el interés de su partido en que la Guardia Civil continúe en Roquetas de Mar y que, a su vez, se incorpore la Policía Nacional a través de una nueva Comisaría. La cuestión, no obstante, según ha dicho, obedecerá a una "decisión técnica" que "se tendrá que tomar por el nuevo gobierno", por lo que mientras tanto aboga por invertir en un cuartel cuyo estado es "tercermundista".

A preguntas de los medios, Matarí ha mostrado la voluntad de su formación por que Guardia Civil y Policía Nacional se "combinen", se "complementen" y "convivan" en el segundo municipio más grande de la provincia porque, a su juicio, "reúne las condiciones que hacen necesarios esos dos cuerpos".

No obstante, se ha centrado en la ausencia de inversiones sufrida por la Guardia Civil en sus instalaciones. "El cuartel de Roquetas lleva abandonado ocho años", ha advertido antes de calificar de "inhumano", "inmundo" y "tercermundista" el estado de un edificio.

Así, ha achacado a la "falta de presupuestos" en los últimos ejercicios la situación de un cuartel en el que los agentes "no pueden trabajar" y que, además, ha generado una "situación de abandono" que, según ve, ha repercutido también en la seguridad ciudadana.

Para Matarí, esta situación se habría resuelto si se hubiera aplicado el protocolo de actuación suscrito entre el Ayuntamiento roquetero e Interior cuando José Ignacio Zoido estaba al frente. "No se ha hecho nada", ha afeado.

Con ello, ha exigido que se "arregle" y se "invierta" en el cuartel de Roquetas de Mar mientras se soluciona la demarcación de competencias, que "no va a ser una cosa inmediata", según entiende, después de que la Audiencia Nacional anulara parcialmente el contenido de orden que sostenía la creación de la nueva Comisaría, cuya andadura se iniciaba el próximo mes.