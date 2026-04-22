El PP de Adra (Almería) celebra los avances del Gobierno andaluz en Justicia durante los últimos siete años

El coordinador de Justicia, Administración Local y Función Pública del PP andaluz, José Antonio Nieto, durante su intervención en el Foro de Justicia organizado por el PP de Adra (Almería). - PP

ALMERÍA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Adra (Almería) ha destacado este miércoles los avances impulsados por el Gobierno andaluz en materia de Justicia durante los últimos siete años, en un encuentro en el que también se ha abordado la futura Oficina Municipal de Justicia con la que contará "muy pronto" la ciudad.

El acto, celebrado en el Auditorio 'Ciudad de Adra', ha reunido a abogados, procuradores y profesionales del ámbito jurídico, junto a miembros del PP de Adra y de Nuevas Generaciones de Adra, representantes del PP de Almería y a los candidatos a las elecciones autonómicas Juan José Salvador y Yolanda Carmona, según ha informado la formación política en una nota de prensa.

El secretario general del PP de Adra, Manuel Cortés, ha destacado que el municipio ha sido el elegido por la Junta de Andalucía para desplegar el proyecto piloto en la provincia de Almería, y ha subrayado que la futura Oficina Municipal de Justicia permitirá a los profesionales del sector "realizar un mayor número de trámites sin necesidad de desplazarse, lo que supondrá un importante ahorro de tiempo".

Asimismo, ha señalado que "el objetivo es que desde Adra se puedan gestionar la mayoría de los procedimientos sin tener que acudir ni a Berja, cabecera del partido judicial, ni a la capital almeriense".

"Una de las actuaciones más importantes que se están desarrollando en nuestra ciudad es la futura Oficina Municipal de Justicia en la calle Trafalgar, ubicada en el antiguo local de Cáritas, cuyas obras se encuentran muy avanzadas y que pronto será una realidad. Este proyecto piloto es un avance clave en la mejora de los servicios públicos y en la cercanía de la Administración a los ciudadanos", ha explicado.

El secretario general del PP ha resaltado el compromiso de la Junta de Andalucía con el municipio, como "un Gobierno autonómico que escucha las demandas del municipio". "Veníamos reclamando durante años mejoras en este sector", ha asegurado.

Durante el encuentro, el coordinador de Justicia, Administración Local y Función Pública del PP andaluz, José Antonio Nieto, ha explicado el nuevo modelo de Oficina Municipal de Justicia contemplado en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituirá a los antiguos juzgados de paz.

En este sentido, ha recordado que cerca de la mitad de la población del partido judicial de Berja, que atiende a unos 50.000 vecinos, reside en Adra, "lo que refuerza la necesidad de dotar al municipio de estos servicios".

Entre las gestiones que podrán realizarse destacan la toma de declaraciones, la solicitud de asistencia jurídica gratuita o el acceso a servicios de atención a víctimas y mediación.

El coordinador de Justicia del PP andaluz ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Adra desde el primer momento, tras la propuesta trasladada al alcalde, Manuel Cortés, para acoger este proyecto piloto. El Consistorio ha cedido un local para albergar la nueva Oficina Municipal de Justicia, cuyas obras estarán finalizadas a finales de mayo.

AVANCES EN MATERIA DE JUSTICIA EN ANDALUCÍA

Durante su intervención, Nieto también ha abordado las mejoras impulsadas por el Gobierno andaluz en materia de justicia gratuita, como la reducción de los plazos de pago y el incremento de las cuantías entre un 20 por ciento y un 60 por ciento, según el módulo.

Asimismo, ha destacado el papel de los abogados en el impulso de la mediación y los métodos alternativos de resolución de conflictos, gracias al convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para evitar juicios a través de la conciliación.

En cuanto a infraestructuras judiciales, Nieto ha repasado los principales proyectos en la provincia, como la nueva sede judicial de Roquetas de Mar, las futuras actuaciones en Vera y Vélez-Rubio, y el proyecto de Huércal-Overa, actualmente en fase de adjudicación.

"El Gobierno de Juanma Moreno tiene un compromiso firme con la Justicia. El Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 es el más ambicioso de nuestro país y permitirá actuar e invertir en todos los partidos judiciales", ha subrayado.