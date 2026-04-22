Zapatero se estrena este jueves en la precampaña andaluza en un acto público en Jaén junto a María Jesús Montero

Cartel del acto público del PSOE en Jaén con la intervención de Zapatero y Montero - PSOE

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se estrenará este jueves en la precampaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Lo hará en un acto público en Jaén capital, donde intervendrá con la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja) es el lugar elegido para este acto público, que se va a desarrollar a partir de las 19,00 horas y que, tal y como indican a Europa Press desde el PSOE, va a estar centrado en la defensa de los servicios públicos y en la necesidad de reforzar la sanidad, la educación y las políticas sociales como pilares del estado del bienestar.

Lo que todavía no se ha dado por cerrado desde el PSOE son las personas que acompañarán a Montero y Zapatero. El número uno de la candidatura socialista, Francisco Reyes; el secretario general del partido en la provincia, Juan Latorre, y el secretario del PSOE local y alcalde de Jaén, Julio Millán, se barajan como posibles intervinientes en este mitin, en el que se podrá escuchar al que fuera presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, además de a la candidata socialista.

El acto está abierto a la militancia del PSOE, pero también a toda la ciudadanía para conseguir sumar el 17 de mayo una mayoría social en torno a la defensa de los servicios públicos en Andalucía.



