El PP afea al Gobierno el "deterioro paulatino" de infraestructuras y le pide que "cumpla con Almería"

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. - PP

ALMERÍA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha trasladado este domingo la "preocupación" de su partido "ante las últimas informaciones sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias en la provincia", y ha denunciado el "deterioro paulatino que se está produciendo en toda España", así como ha exigido al Gobierno que "cumpla con Almería".

En una nota, Fernández-Pacheco ha señalado que "todos los españoles, andaluces y almerienses estamos comprobando en los últimos meses cómo las infraestructuras ferroviarias sufren un empeoramiento constante, con consecuencias muy graves que afectan al día a día de los ciudadanos".

"El retraso y los incumplimientos se están convirtiendo en la tónica habitual en un ámbito que debería ser prioritario para cualquier Gobierno, como es la vertebración del territorio a través de unas comunicaciones dignas", ha afirmado.

El presidente provincial del PP ha subrayado que Almería "sufre especialmente esta situación debido a su posición geográfica, a la que se suma el abandono sistemático del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Óscar Puente", ha apostillado.

En este sentido, ha denunciado que "vuelven a incumplirse los plazos para la llegada de la Alta Velocidad a Almería, así como el desbloqueo de la conexión con Granada y, por tanto, con el resto de Andalucía".

"Desde el Partido Popular vamos a exigir al Gobierno de España que cumpla con Almería. No podemos acostumbrarnos a que cada vez que se les pregunta vuelvan a retrasar unas infraestructuras que son fundamentales para nuestra economía, el empleo, el turismo y las exportaciones", ha señalado.

Finalmente, Fernández-Pacheco ha advertido de que "la sociedad almeriense no puede quedar aislada por la falta de compromiso del Gobierno", y ha insistido en que "es el momento de actuar con seriedad y responsabilidad para garantizar unas comunicaciones dignas que permitan a la provincia avanzar y competir en igualdad de condiciones".