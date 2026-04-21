El PP de Almería afea la "pasividad" del Gobierno central ante una plaga de pulgón que "supera los mecanismos actuales"

La senadora del PP por Almería Carmen Belén López y el senador Jesús Caicedo. - PP

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado en el Senado la "pasividad" del Gobierno de España ante la plaga de pulgón que afecta al campo almeriense y a otras zonas agrícolas, y ha reclamado autorizaciones excepcionales para usar "fitosanitarios eficaces" con los que frenar una situación que, según ha advertido, ya provoca pérdidas de cosechas, caída de la productividad y desventaja competitiva para los agricultores.

La iniciativa, defendida en la Cámara Alta, ha puesto de manifiesto la necesidad de permitir el uso excepcional y controlado de productos eficaces para combatir esta plaga, al tiempo que ha pedido al Ejecutivo que actúe "con urgencia" ante esta situación.

Durante el debate de la moción, el senador Jesús Caicedo ha advertido de que el sector hortofrutícola se enfrenta a una "realidad grave, acreditada y urgente". En este sentido, ha señalado que la expansión de plagas como los pulgones o el 'Prays' ha "superado los mecanismos actuales de control", una situación "agravada, además," por la retirada de sustancias activas como el 'spirotetramat'.

Caicedo ha reprochado que España no utiliza las herramientas que permite la normativa europea, como las autorizaciones excepcionales en casos de emergencia fitosanitaria. "Mientras otros países como Francia o Italia sí actúan, aquí se está dejando a los agricultores sin medidas eficaces para defender sus cultivos", ha afirmado.

Asimismo, ha alertado de una "distorsión del mercado" ya que, según ha explicado, se prohíben determinados productos en España mientras se permite la entrada de producciones extranjeras tratadas con esos mismos fitosanitarios, lo que sitúa a los agricultores nacionales en una posición de "desventaja competitiva".

Por su parte, la senadora Carmen Belén López ha puesto el foco en el impacto directo que esta situación tiene en Almería y ha asegurado que el sector "no está cansado, sino harto" de la falta de respuestas. Además, ha destacado que la provincia es un referente en una agricultura sostenible basada en la lucha integrada y el control biológico, si bien ha advertido de que la actual plaga ya afecta a una gran parte de los cultivos al aire libre.

La senadora 'popular' ha afeado también el "agravio" que, a su juicio, supone que fitosanitarios como el 'spirotetramat' estén permitidos en varios países europeos mientras en España no se autoriza su uso, una circunstancia que "dificulta la capacidad de respuesta de los agricultores". "No se pide un trato de favor, sino poder actuar con herramientas que ya han demostrado su eficacia", ha subrayado.

López ha recordado además que la plaga no afecta solo a Almería, sino también a otras comunidades como Murcia, Valencia, Cataluña o Extremadura, por lo que ha reclamado una respuesta a nivel nacional. En esta línea, ha criticado la falta de infraestructuras y de políticas de apoyo al sector, y ha advertido del "creciente malestar" entre los agricultores.