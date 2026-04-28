El PP destaca 24 millones de inversión de la Junta para situar la cultura en el "primer plano" en Almería

La coordinadora de Cultura y Deporte del PP de Andalucía, Patricia del Pozo, junto a representantes del sector cultural y cargos del PP de Almería durante el encuentro celebrado en la capital. - PP

ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Cultura y Deporte del PP de Andalucía, Patricia del Pozo, ha defendido este martes que la cultura "ha vuelto al primer plano de la acción política" en Almería con el impulso del Gobierno andaluz, que ha situado en cerca de 24 millones de euros las inversiones en la provincia en cultura, deporte, actividades y patrimonio.

Del Pozo se ha pronunciado así durante un encuentro con representantes del sector cultural de la provincia, en el que ha señalado que esta inversión "ha supuesto un antes y un después en Almería".

El objetivo de la cita ha sido analizar, junto al sector, la evolución de la cultura en la provincia y hacer balance de las políticas impulsadas por el Gobierno andaluz en los últimos años, según ha señalado el PP en una nota.

"Venimos con mucha ilusión a dialogar con todos ellos, con representantes de todos los ámbitos culturales, desde el patrimonio hasta el cine, el teatro, el flamenco, las hermandades o las bandas de música", ha afirmado Del Pozo, quien ha subrayado que las actuaciones del Ejecutivo andaluz se han llevado a cabo "de manera dialogada, escuchando a la provincia e incorporando sectores que antes no se tenían en cuenta".

La dirigente 'popular' ha defendido que la cultura "ha vuelto al primer plano de la acción política como elemento clave para la identidad andaluza y como uno de los principales motores económicos de la comunidad".

"Cada año nos visitan millones de turistas y prácticamente la mitad lo hacen atraídos por la oferta cultural y patrimonial", ha añadido. Del Pozo ha insistido, además, en la importancia de mantener un diálogo constante con el sector para seguir avanzando.

EMPLEO Y LEYES CULTURALES

Por su parte, el candidato al Parlamento andaluz Juan José Salvador ha destacado el crecimiento del sector cultural en términos de empleo, al señalar que "desde 2019 el empleo generado por la cultura se ha incrementado un 44 por ciento, alcanzando los 70.000 puestos de trabajo y más de 30.000 empresas, en su mayoría autónomos y pymes".

Salvador también ha recordado la aprobación de leyes como la Ley del Flamenco y la Ley de Patrimonio, y ha asegurado que "en la cultura también hay dos formas de gobernar". En este sentido, ha defendido el modelo del PP, basado en la aprobación y ejecución de presupuestos y en el compromiso con el territorio, frente a "otras fórmulas basadas en el populismo y las falsas promesas".

La secretaria general del PP de Almería capital, María del Mar Vázquez, ha reiterado el respaldo del PP al sector cultural, al que ha definido como "un gran motor económico para Andalucía, para Almería y para la capital". Además, ha agradecido a los profesionales su participación en este tipo de encuentros y ha señalado que el PP seguirá trabajando "codo con codo" con ellos.

El vicesecretario del PP de Almería, José Antonio García Alcaina, ha subrayado que estos foros permiten a la formación política "escuchar al sector, conocer sus reivindicaciones y sus necesidades", y ha destacado que la cultura es "fundamental" no solo desde el punto de vista económico, sino también para "defender nuestra identidad almeriense y poner en valor el gran talento cultural que existe en la provincia".