Sanz (PP) anuncia que la obra del nuevo centro de salud de Vejer (Cádiz) se licitará en la primera semana de mayo

El candidato número uno del Partido Popular por Cádiz a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Antonio Sanz, en Vejer de la Frontera (Cádiz) - PP DE CÁDIZ

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno del Partido Popular por Cádiz a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes la aprobación en el próximo Consejo de Gobierno de la Junta del gasto para la licitación de las obras del nuevo centro de salud de Vejer de la Frontera, con un presupuesto de cerca de ocho millones de euros.

Según una nota del PP, Antonio Sanz ha explicado que este "avance definitivo" permitirá que las obras de construcción se puedan licitar en la primera semana de mayo y comenzando a lo largo de este año, un anuncio que ha considerado "una muy buena noticia para los vecinos de Vejer y la muestra de que el Partido Popular cumple sus compromisos".

El candidato del PP ha explicado que el proyecto del nuevo centro sanitario se presentó el pasado mes de diciembre y contará con 3.200 metros cuadrados en una infraestructura donde se incorporarán 16 consultas de Atención Primaria y otras tres de Pediatría. Además, se incorporarán áreas de cirugía menor, gabinete odontológico, rehabilitación y fisioterapia, y también radiología y la zona de urgencias y, ya fuera del área asistencial, sala de formación y despachos técnicos.

"Estamos hablando de realidades y no las promesas tantas y tantas veces incumplidas que durante años tuvieron que escucharlos vecinos de Vejer por parte de los anteriores gobiernos socialistas. El Gobierno de Juanma Moreno cumple con Vejer y con los vejeriegos", ha afirmado Sanz.

Al hilo de esto ha resaltado esta "gran noticia" para los más de 13.000 habitantes de Vejer, que "por fin van a tener el centro de salud que se merecen y los profesionales sanitarios podrán desarrollar su labor en mejores condiciones".

Además, Antonio Sanz ha criticado "la política destructiva del PSOE contraria a que Vejer y Cádiz avancen", señalando que el candidato socialista por la provincia, Juan Cornejo, "se alegraba de que el gobierno de Juanma Moreno no fuera a construir el nuevo centro de salud".

"Hoy traemos una mala noticia para el PSOE y una muy buena noticia para todos los vecinos porque con la licitación de las obras se inicia un camino imparable. No hablamos de promesas ni de maquetas sino de realidades", ha aseverado, defendiendo además "la "transformación importante" que están haciendo en Sanidad.

Aunque ha reconocido que "es mucho lo que queda por mejorar", ha considerado que "nadie puede negar que hay una gran diferencia con la etapa de María Jesús Montero --candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta-- como consejera de Sanidad".

"En la etapa de Montero hubo los mayores recortes en la Sanidad, con 1.500 millones de euros menos, mientras ahora se dedica el 69% del presupuesto andaluz para políticas sanitarias", ha afirmado Sanz, quien ha acusado a la candidata socialista de "echar a la calle a más de 7.000 profesionales sanitarios" cuando era consejera, y contraponiendo eso con los "30.000 nuevos profesionales" que el actual Gobierno de Juanma Moreno, ha dicho, "ha incorporado".

En su opinión, Montero es "la candidata de las mentiras y la peor gestora de la Sanidad que ha tenido Andalucía", lamentando que "ahora" diga que "lo va a solucionar todo y acabar con las listas de espera cuando como consejera hizo desaparecer en un cajón a 500.000 pacientes".

Es por eso que ha asegurado que, en esta campaña "debemos defendernos del pasado", defendiendo que "el futuro de Andalucía es el Gobierno de Juanma Moreno" que es el que "está haciendo avanzar a nuestra tierra".

"Está en juego que haya una mayoría suficiente del Partido Popular que siga siendo la garantía de que se transforman las cosas, como estamos demostrando en Vejer y el resto de la provincia de Cádiz", ha advertido.