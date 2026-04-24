Silvia Mellado (PSOE) pide a los cordobeses que voten "en conciencia" contra lo que sufren con la sanidad pública

Sivia Mellado (centro), junto a Rafa Llamas (3º dcha.) y otros cargos públicos y orgánicos del PSOE, ante el Hospital de Montilla. - PSOE

MONTILLA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M, Silvia Mellado, ha pedido este viernes en Montilla (Córdoba) a los cordobeses que acudan a las urnas "para votar en conciencia contra lo que estamos sufriendo en nuestras carnes, en nuestras familias y en nuestras casas con la sanidad pública".

Por este motivo, según ha informado el PSOE en una nota, Mellado ha pedido a la ciudadanía que confíe "en el 'Plan Montero' de sanidad, que la candidata socialista, María Jesús Montero, instaurará tras las elecciones para rescatar al sistema sanitario andaluz de la privatización con un plan de choque para reducir las listas de espera en seis meses, topar con plazos máximos las citas para Atención Primaria, especialidades y operaciones, además de contratar a 18.000 sanitarios e inyectar 3.000 millones más anuales a la sanidad".

En una atención a medios junto al alcalde de Montilla, el socialista Rafa Llamas, la candidata que abre la lista del PSOE por Córdoba ha comentado que "los destrozos sanitarios" tras la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno, y de su partido, el PP, "se repiten, tanto en el Norte, como en el Sur de la provincia como consecuencia del modelo de la derecha de orientar la sanidad hacia la privada durante estos años, con un desvío de más de 5.000 millones de euros públicos a clínicas y farmacéuticas".

Por ello, ha insistido en que tenemos la oportunidad de revertir la situación "yendo a votar el 17 de mayo con la reflexión y el recuerdo de lo que estamos sufriendo todos los ciudadanos en nuestras carnes y en nuestras familias, por la falta de oportunidades de los servicios públicos que ha traído el PP, y recuperar la joya de la corona en Andalucía que implementó el PSOE", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafa Llamas, ha recalcado que "estamos asistiendo actualmente al desmantelamiento del hospital de referencia en la comarca de la Campiña Sur, cuyos datos asistenciales van empeorando, pese a la falta de transparencia y la ocultación que practica el PP".

Así, Llamas ha indicado que en 2019, "cuando toma posesión el actual Gobierno del PP, se tardaba 55 días en poder tener una asistencia quirúrgica en el Hospital de Montilla, mientras que el último dato conocido de mediados de 2025 eleva esa espera a 132 días".

A este respecto, Llamanas ha dicho que es posible "detener la privatización de servicios sanitarios y el modelo de copago al que caminamos, con el consiguiente aumento exponencial de los seguros sanitarios, movilizando a la ciudadanía progresista que se quedó en sus casas hace cuatro años, y luchando contra la abstención. El 17 de Mayo podemos reequilibrar la situación y revertirla antes de que sea tarde, con Silvia Mellado en el Parlamento, una alcaldesa que ha encadenado mayorías absolutas en su territorio, y con María Jesús Montero de presidenta".