El PSOE de Huelva aborda con UPA las necesidades del campo onubense y asegura que Montero "mimará" al sector primario

El candidato número dos del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, y la diputada nacional, María Luisa Faneca, con el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha trasladado este viernes a UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) el "compromiso" de futuro del su formación con el sector primario, asegurando que, "si María Jesús Montero obtiene el respaldo mayoritario en las elecciones del 17 de mayo, el Gobierno andaluz mirará de manera muy especial a esta tierra desde el punto de vista del sector primario, apoyando y respaldando sus necesidades".

Así lo ha manifestado en una reunión mantenida este viernes, junto a la diputada nacional, María Luisa Faneca, con el secretario general de UPA Huelva, donde se ha abordado las infraestructuras hidráulicas, las ayudas directas al campo y "la importancia de una inmigración ordenada" vinculada al empleo.

Según ha indicado la formación en una nota, Mario Jiménez ha subrayado que "la provincia de Huelva no se entiende sin su agricultura ni sin la labor diaria de quienes trabajan en el campo, por su aportación en términos de riqueza, empleo y desarrollo económico".

El candidato socialista ha hecho especial hincapié en el "compromiso del PSOE" con las infraestructuras "clave" para la provincia, como la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre, proyectos que ha calificado de "absolutamente indispensables, que se va a hacer". Asimismo, ha reclamado a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de programas "necesarios" para la gestión de pasivos mineros, con el objetivo de "garantizar la calidad del agua para su uso en el regadío".

En relación con los daños ocasionados por las borrascas, Mario Jiménez ha destacado el "compromiso" del Gobierno de España con los agricultores afectados. Ha anunciado que el primer listado de ayudas está "prácticamente finalizado" y que los pagos se efectuarán "en breve", mientras que "ya se prepara un segundo listado que incluirá a la inmensa mayoría de los agricultores de la provincia". Estas ayudas "podrán alcanzar hasta los 25.000 euros por beneficiario y contarán con un procedimiento de gestión ágil".

Por otro lado, el socialista ha abordado el proceso de regularización en el campo onubense, subrayando su importancia para "garantizar la estabilidad del sector" y ha reconocido el papel desempeñado por las organizaciones agrarias, la Confederación de Empresarios, los sindicatos y la Iglesia "en el impulso de la iniciativa legislativa popular para poner en marcha este proceso de regularización".

Mario Jiménez ha indicado que desde el Partido Socialista defienden un modelo de inmigración "ordenada", ligada al empleo, "que aporte seguridad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores y que responda a las necesidades reales de mano de obra del sector agrícola onubense", incidiendo en que "la agricultura de la provincia sería prácticamente imposible sin la contribución de la población inmigrante".

El socialista ha valorado especialmente el papel de organizaciones agrarias como UPA en este ámbito "porque entienden que no es posible la agricultura en la provincia de Huelva sin una correcta gestión de flujos migratorios, que garantice una mano de obra en plenas condiciones de legalidad y de respeto, evidentemente a la ley y a los derechos de los trabajadores".



