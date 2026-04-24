El PSOE de Jaén denuncia los "incumplimientos" de la Junta con Torredonjimeno y pide "rebelarse" contra el PP

Manuel Anguita y Víctor Torres (c), en la travesía de Torredonjimeno. - PSOE DE JAÉN

TORREDONJIMENO (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaán ha denunciado "el maltrato, el agravio y los incumplimientos" que está sufriendo Torredonjimeno a manos de la Junta de Andalucía, por lo que "hay que rebelarse" contra el PP.

"Esto hay que pararlo en las elecciones andaluzas del 17 de mayo", ha destacado este viernes el candidato al Parlamento autonómico Víctor Torres durante una visita al municipio, acompañado por el portavoz socialista en él, Manuel Anguita.

En su comparecencia, ha aludido a "la gran estafa" del Partido Popular a Torredonjimeno, que, ocho años después del Gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía, está "sin autovía Torredonjimeno-El Carpio, sin acceso directo de la autovía al polígono y sin mantenimiento de su travesía", según ha informado el PSOE jiennense.

Al respecto, Torres ha señalado que el nuevo acceso directo al polígono industrial de la localidad fue un compromiso electoral del PP que no se ha cumplido y que "en estos cuatro años, incluso con una parlamentaria de Torredonjimeno (Maribel Lozano), no se ha puesto encima de la mesa ni siquiera una propuesta, una iniciativa o una petición del PP para cumplirlo".

Ha recordado, además, que en 2018, alcaldes, portavoces y altos cargos del PP, incluida Maribel Lozano, se hicieron una fotografía en el Pilar de Moya "para asegurar que Moreno Bonilla iba a construir la autovía en la A-306".

"Llevan ocho años y lo único que han hecho ha sido un scalextric, incrementar la inseguridad y gastar 40 millones junto a la A-311 que no han servicio para nada y que ha hecho esta carretera más peligrosa si cabe. Han condenado a la comarca y a la provincia a que no haya autovía en muchas décadas", ha advertido.

Por su parte, el portavoz del PSOE tosiriano, Manuel Anguita, ha abundado en los "incumplimientos" de la Junta con el municipio. Ha hecho hincapié en que el PP "prometió a los empresarios" el acceso al polígono, pero "no ha hecho absolutamente nada", lo que afecta al desarrollo económico.

Igualmente, ha puesto el foco en los seis kilómetros de travesía, que son competencia del Gobierno andaluz y que presentan un grave estado de deterioro por la falta de mantenimiento. "Tiene muchos baches, se parcheó hace poco por un evento deportivo e incluso ha empeorado la situación. Es un peligro, con pasos de peatones y líneas que apenas se ven", ha comentado.

A esto ha sumado la eliminación de dos líneas educativas, la supresión de otra más que está en previsión y el intento de cargarse otras dos que fue rectificado por la propia Junta hace unas semanas. "Han rectificado, pero porque hay elecciones. Si el PP sigue gobernando, será la crónica de una muerte anunciada. Vamos por el camino de que se pierdan incluso colegios enteros", ha avisado Anguita.

También ha criticado el olvido autonómico en materia de subvenciones para arreglo de caminos rurales, puesto que "solo ha destinado 55.000 euros para nueve caminos rurales en Torredonjimeno".

"El 17 de mayo tenemos la oportunidad de decidir con nuestro voto quién queremos que nos gobierne en Andalucía. Que la gente vaya a votar y que valore el mejor proyecto. Nosotros tenemos claro que el mejor proyecto lo tienen el PSOE y María Jesús Montero", ha concluido.