El PP pide la dimisión del alcalde de Alhabia (Almería) por su "nefasta gestión" al frente del Ayuntamiento

ALMERÍA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular de Almería, Ramón Herrera, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alhabia, Luis Martínez, han pedido la dimisión del alcalde socialista del municipio, José Núñez, por la "nefasta gestión" que está llevando a cabo al frente del Ayuntamiento y que supone que el municipio esté "completamente abandonado a su suerte".

En un comunicado, Herrera critica la "dejadez" del primer edil que, "por su incompetencia ha tenido que devolver a Diputación más de 13.500 euros en subvenciones no ejecutadas". Concretamente, el portavoz del PP explica que el municipio "devuelve sistemáticamente las subvenciones" que concede la Institución, "como ha ocurrido con la de Promotor Deportivo o con la del Plan Coopera 2".

Más específicamente, "se devuelven aquellas subvenciones que el Ayuntamiento tiene que ejecutar por él mismo, mientras que las que se adjudican a empresas por parte de Diputación sí suelen salir adelante", afirma el PP almeriense. Esta situación está provocando, según Herrera, que "mientras otros municipios de la zona, gobernados por el PP progresan y ofrecen posibilidades a sus ciudadanos, Alhabia siga estancada en el siglo pasado, sin que se lleven a cabo inversiones y sin generar oportunidades para los vecinos".

El portavoz del PP de Almería insta a José Núñez a dar explicaciones de lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento, una situación que está provocada únicamente por su "incompetencia" y por no contar con un equipo de gobierno que vele por el interés de todo los bolilleros.

Por su parte, el portavoz popular en Alhabia lamenta que la "dejadez" del alcalde provoque que por tercer verano consecutivo los vecinos del municipio "no tengan piscina municipal para disfrutar en la época estival". Según explica Martínez, la obra de la piscina se debería haber hecho con planes provinciales del cuatrienio 2016-2019. "El problema surge cuando la empresa empieza con el tajo y se encuentra deficiencias que no estaban contempladas en el proyecto de las que se tiene que hacer cargo el Ayuntamiento".

"Al no cumplir con su parte, alegando que no tiene dinero la Diputación se ve obligada a rescindir el contrato de la empresa y volver a sacarlo a licitación pero dentro del cuatrienio 2020-2023". Ante esta situación, los vecinos de Alhabia están "indignados" porque por culpa de un alcalde que "no hace los deberes" los niños y mayores que quieran refrescarse en las calurosas tardes de verano deberán ir a municipios cercanos como Terque o Alsodux, afirma el portavoz municipal.

En este sentido, Martínez ha propuesto al acalde que en compensación pague los abonos a los vecinos para poder acceder gratuitamente a la piscina municipal de Terque o de Alsodux. "Los vecinos de Alhabia ya están cansados de tanta dejadez y de que su pueblo sea el único que no evolucione por la ineptitud de un alcalde que no ejecuta obras, que no crea empleo y que lo único que hace es "velar por sus propios intereses".