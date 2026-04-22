El PP sitúa a la Universidad de Almería como referente andaluz tras elevar su financiación a 98,05 millones

Participantes y asistentes en el foro sobre Universidad organizado por el PP de Almería en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería (UAL). - PP

ALMERÍA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha defendido este miércoles que la Universidad de Almería (UAL) se ha consolidado como referente universitario en Andalucía tras elevar su financiación hasta los 98,05 millones de euros, frente a los 73 millones con los que contaba en 2018.

En un foro sobre Universidad celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAL, al que han asistido los candidatos del PP de Almería al Parlamento andaluz Manuel Guzmán y Ángeles Martínez, el secretario de Educación del PP de Almería, Francisco Alonso, ha subrayado que las universidades públicas "son un motor de desarrollo, cohesión social y futuro".

Asimismo, ha destacado que la financiación universitaria en Andalucía ha registrado un incremento "muy importante", con una subida del 31 por ciento del presupuesto, al pasar de 1.370 millones de euros en 2018 a 1.825 millones en 2026.

Según ha indicado Alonso en una nota, ese crecimiento también se ha reflejado en la UAL, cuya financiación ha supuesto un incremento del 34,25 por ciento. Además, ha señalado que se han tenido en cuenta las aportaciones salariales, en especial los complementos autonómicos destinados al personal docente e investigador.

El dirigente 'popular' también ha destacado que "por primera vez los remanentes no afectados se pueden destinar a infraestructuras y nuevos recursos", lo que ha permitido que la UAL cuente ya con casi 3,5 millones de euros autorizados para mejorar instalaciones como el parking público, la casa del estudiante, el edificio de deportes o sistemas bioclimáticos y fotovoltaicos.

Sobre la oferta académica, Alonso ha recordado que durante 15 años estuvieron "congeladas" las nuevas titulaciones y ha explicado que esa situación ha cambiado con la autorización en Andalucía de 199 nuevas especialidades, de las que 19 corresponden a la UAL.

Entre ellas ha citado el Grado en Medicina, el Grado en Física, el Grado en Inteligencia Artificial (IA) y Ciberseguridad, el Máster en Derecho Digital, el Máster Universitario en Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social, el Máster en Historia y Cultura Visual y el Máster en Atención Temprana. También ha apuntado un aumento del diez por ciento en las ayudas Erasmus y mejoras en las condiciones del personal universitario.

Asimismo, ha puesto el acento en las políticas de equidad impulsadas por el Gobierno andaluz y ha defendido que "la universidad debe ser una escalera de ascenso social y educativo".

En este sentido, ha señalado que se han congelado las tasas públicas, se han eliminado para colectivos vulnerables, se han reforzado las becas en el extranjero y se ha creado un cupo específico para facilitar el acceso de personas en situación de vulnerabilidad a cualquier titulación.

INVESTIGACIÓN Y LEY UNIVERSITARIA

En materia de investigación, Alonso ha indicado que la UAL ha recibido entre 2022 y 2025 11,7 millones de euros para proyectos, recursos humanos, transferencia de conocimiento e infraestructuras. Además, ha resaltado el apoyo continuado al Observatorio de Calar Alto y la creación de la primera Academia Andaluza de la Agricultura con sede en Almería, impulsada por la Consejería de Universidad.

Por su parte, el candidato del PP al Parlamento andaluz Manuel Guzmán ha afirmado que "los datos avalan la gestión del Gobierno de Juanma Moreno en materia universitaria tras años de infrafinanciación" y ha sostenido que "hoy podemos decir con orgullo que somos un referente en inversión universitaria".

Asimismo, ha puesto en valor que "con el Gobierno de Juanma Moreno hay más financiación, estabilidad presupuestaria y un compromiso firme con la universidad pública".

Guzmán ha añadido que "el avance en solo siete años ha sido más que notable y responde a las políticas del Gobierno andaluz que están haciendo que Almería y Andalucía avancen".

El candidato 'popular' ha resaltado la aprobación de la Ley Universitaria para Andalucía como "una norma consensuada que dignifica el acceso a la universidad, atrae talento y reconoce derechos al alumnado" y ha asegurado que "Juanma Moreno es el mejor aliado de la UAL, una universidad que hoy mira al futuro con ilusión y liderazgo, algo impensable con los anteriores gobiernos socialistas".