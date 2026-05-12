PP ve "un atropello" que "todavía no se ha cobrado ni un euro de las ayudas por el temporal" al sector primario

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento Andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, interviene en un acto de campaña organizado. Imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha denunciado "la barbaridad y el atropello" que, a su juicio, está cometiendo el Ministerio de Hacienda con Andalucía en relación con las ayudas prometidas tras las borrascas que afectaron a la comunidad. En este sentido, ha lamentado que "estamos a mediados de mayo y los agricultores y ganaderos no han cobrado un solo euro de las ayudas prometidas por el Ministerio", y ha reclamado que se aplique a las ayudas de la Junta de Andalucía "la misma exención fiscal que a las estatales".

Durante una atención a medios en su visita a la empresa Hortamar, ha recordado que, hace unos meses, tras las "terribles borrascas" que afectaron a la comunidad, el Gobierno de España aseguró que sería el primero en abonar las ayudas a agricultores y ganaderos perjudicados, comprometiendo entonces 2.100 millones de euros que, según indicó, estarían abonados en abril.

Sin embargo, ha señalado que el pasado lunes se conoció que la Comisión Europea ha autorizado 1.500 millones de euros para esas ayudas en Extremadura y Andalucía, y ha cuestionado "dónde están los otros 600 millones de euros" comprometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Estamos a mediados de mayo y los agricultores y ganaderos no han cobrado un euro de las ayudas prometidas por el Ministerio", ha afirmado.

Además, ha criticado que en el Real Decreto en el que se aprobaron las ayudas estatales tras la borrasca se estableciera la exención de tributación en el IRPF, mientras que, según ha explicado, esa misma medida no se aplica a los fondos aportados por la Junta de Andaluía. En este sentido, ha recordado que el Gobierno andaluz ha destinado 700 millones de euros de recursos propios para apoyar al sector primario.

"Esto significa que entre el 30 y el 35% de esas ayudas podría acabar en manos del Ministerio de Hacienda vía IRPF, en lugar de llegar a los agricultores y ganaderos que tan mal lo han pasado", ha señalado. Por último, ha calificado esta situación como "un auténtico atropello" y ha reclamado que se aplique a las ayudas de la Junta de Andalucía "la misma exención fiscal que a las estatales".

Por otro lado, ha criticado que, durante la campaña electoral de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, "muchos partidos políticos intentan utilizar el conflicto laboral de las trabajadoras del manipulado en Almería para sacar rédito político". En este sentido, ha señalado que desde el PP "queremos desmarcarnos absolutamente de esa estrategia, que entendemos oportunista y que en nada contribuye al buen clima laboral que debe reinar en el principal sector económico de la provincia".

En este contexto, ha subrayado que "las trabajadoras del manipulado son 30.000 mujeres que, en numerosos municipios de la provincia, sacan adelante empresas como Hortamar", y ha rechazado lo que considera "una manipulación" por parte de otras formaciones políticas. Asimismo, ha destacado que desde la Junta de Andalucía se han ofrecido a intermediar y que se ha logrado sentar en la misma mesa a empresarios y trabajadoras "con el objetivo de que el diálogo prevalezca y con el deseo de que se alcance un acuerdo cuanto antes".

En esta línea, ha añadido que "ya se están manteniendo reuniones y se continuará en el futuro". Además, ha expresado la confianza del PP en que "el trabajo silencioso, responsable y en favor del principal sector de la provincia dará sus frutos, se alcanzará un acuerdo y podremos seguir dedicándonos a lo que mejor sabemos hacer: elaborar las mejores hortalizas del mundo, que se exportan desde Almería a todos los rincones del planeta".