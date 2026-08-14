Prisión para un joven de 23 años por el robo de vehículos en concesionarios de Roquetas de Mar y Vícar (Almería)

Un agente de la Guardia Civil durante la investigación de los robos de vehículos en concesionarios de Roquetas de Mar y Vícar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años, al que le consta un amplio historial delictivo, ha ingresado en prisión tras ser localizado y detenido a finales del pasado mes de julio por la Guardia Civil, que le atribuye cuatro delitos de robo con fuerza en las cosas y otros cuatro de daños por la sustracción de vehículos en concesionarios de Roquetas de Mar y Vícar (Almería).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la operación 'Overdrive' ha permitido esclarecer el robo de cinco vehículos sustraídos en concesionarios de compraventa de ambos municipios.

La investigación se inició a principios de año, después de que la Comandancia tuviera conocimiento de la sustracción de hasta cinco turismos en diferentes concesionarios ubicados en Roquetas de Mar y Vícar.

Los agentes de la Guardia Civil de Roquetas que se hicieron cargo de las pesquisas reunieron indicios en los lugares donde se cometieron los robos y tras la recuperación, a los pocos días, de cuatro de los vehículos.

Dos de los turismos fueron encontrados abandonados después de haber sufrido un accidente, mientras que otros dos presentaban daños de consideración. La investigación apunta a que los vehículos pudieron ser robados "para ser utilizados a modo de diversión".