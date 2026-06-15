A prisión tres hombres investigados por la muerte a tiros en enero de un hombre en Pechina (Almería)

Archivo - Ciudad de la Justicia de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres varones han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza por su presunta participación en la muerte a tiros de un hombre en un cortijo de Pechina (Almería) durante la madrugada del pasado 18 de enero en el marco de un presunto tiroteo.

Fuentes judiciales y de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press el arresto de estos tres varones que han comparecido ante el titular de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, que investiga los hechos, por su implicación en lo ocurrido.

Asimismo, han comparecido también otras dos personas que han sido citadas a declarar como investigadas por estos hechos y que, tras su comparecencia por un presunto delito de encubrimiento, han quedado en libertad provisional a la espera de que avance la investigación.

La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se inició tras el fallecimiento de un varón de unos 45 años tras haberse registrado "multitud de disparos" en la zona, situada en un diseminado a las afueras del municipio, lo que motivó que la Guardia Civil iniciara una investigación.