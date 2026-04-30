La provincia de Almería aumenta un 8,1% la superficie de cultivo de sandía y un 13,4% la de melón

Sandías en una explotación agrícola de la provincia de Almería. - ASAJA

ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La superficie dedicada al cultivo de sandía ha crecido un 8,1 por ciento en la provincia de Almería con respecto a la pasada campaña, hasta alcanzar las 11.857 hectáreas, mientras que la de melón ha aumentado un 13,4 por ciento, hasta las 2.818 hectáreas, lo que sitúa en 14.675 hectáreas la superficie conjunta de ambas producciones en este inicio de campaña.

Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía recogidos por Asaja Almería, estas cifras coinciden con las previsiones publicadas por la organización agraria a principios de año y consolidan a la provincia como "referencia nacional en fruta temprana", en un arranque marcado por "precios firmes" y por el predominio de la demanda del mercado nacional.

En una nota, la organización agraria ha destacado que los calibres grandes de sandía, especialmente el dos y el tres, son actualmente los más demandados en el mercado nacional, que se ha consolidado como "principal motor" de las ventas en estas primeras semanas de comercialización.

Asaja ha subrayado que esta tendencia "confirma la fortaleza del consumo interno" y permite "dar salida con agilidad" al producto disponible, en un contexto de volúmenes todavía reducidos y de una oferta inicial en la que está "faltando algún kilo".

La demanda europea, por su parte, "permanece contenida" a la espera de una mejora de las temperaturas en destino, que se prevé para la próxima semana, un factor que Asaja considera "decisivo" para la evolución de una campaña ligada al consumo de frutas de verano como el melón y la sandía.

Otro de los aspectos destacados por Asaja Almería en el inicio de campaña es la calidad de las primeras partidas. En sandía, la organización ha señalado que se observa un "excelente" aspecto exterior, buena consistencia interna y elevados grados Brix, con frutos "muy dulces y homogéneos", unas características especialmente valoradas por la distribución y por el consumidor.

Asaja considera que estas condiciones son señas de identidad de los productores almerienses, en una campaña en la que el mercado nacional sostiene las ventas y muestra una "clara preferencia por los calibres grandes".

PRODUCIR MÁS CON MENOS AGUA

La organización agraria también ha puesto el foco en la gestión eficiente del agua, en un escenario marcado por la "escasez hídrica". Así, ha indicado que los agricultores almerienses han avanzado en un uso "cada vez más preciso" del riego mediante herramientas de monitorización como tensiómetros y sensores, que permiten ajustar el aporte hídrico a las "necesidades reales" de la planta en cada fase del cultivo.

Este modelo productivo se complementa con el aprovechamiento de las condiciones climáticas de la provincia, especialmente su elevada radiación solar, así como con técnicas implantadas como la fertirrigación y el riego localizado, que "incrementan la eficiencia y sostenibilidad" de las explotaciones.

En términos de consumo, la demanda de agua en cultivos al aire libre se sitúa entre 400 y 600 milímetros por ciclo, mientras que en invernadero se reduce a entre 250 y 400 milímetros, gracias al mayor control de las condiciones agronómicas.

Asaja Almería sostiene que estos datos evidencian la capacidad del sector almeriense para "producir más con menos recursos", al tiempo que ha insistido en que la evolución de mayo "será clave" para el desarrollo de la campaña por la activación del consumo en los principales mercados europeos.

Mientras tanto, el mercado nacional permite arrancar la campaña con dinamismo comercial y expectativas "razonablemente positivas", según la organización agraria.