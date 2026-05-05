Bernabé (PSOE) pide combatir con "feminismo" los discursos que "buscan expulsar a las mujeres" del espacio público

Bernabé (c) junto a las candidatas del PSOE de Almería al Parlamento andaluz. - PSOE

ALMERÍA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Federal del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha apelado este martes a combatir desde el "feminismo" el avance de ciertos discursos políticos que "buscan expulsar a las mujeres" del espacio público.

Así lo ha trasladado en un acto de campaña celebrado en Almería, donde ha defendido que "solo el PSOE puede garantizar que la igualdad entre hombres y mujeres se refleje en el BOE", sentido en el que ha subrayado el papel "decisivo" de las políticas públicas para "consolidar los avances en derechos".

Bernabé ha alertado del auge de una "campaña organizada, premeditada y constante" contra el feminismo que va dirigida sobre todo a la población joven y con la que se busca "devolver a las mujeres a un espacio de silencio y subordinación", según ha trasladado el PSOE en una nota.

En este sentido, ha señalado que el espacio público también se construye "en el ámbito digital", donde muchas mujeres "sufren ataques y acoso cuando alzan la voz". "Cuando una mujer se posiciona, cuando rompe con los estereotipos, aparecen los insultos y los intentos de desacreditarla. Es una estrategia clara para expulsarlas del debate público", ha afirmado.

La dirigente socialista ha defendido que el feminismo "no es una amenaza", sino una "garantía de libertad e igualdad, también para los hombres". "El feminismo no pide privilegios, pide igualdad de oportunidades. Habla de que nadie tenga que vivir con miedo, de que cada persona pueda desarrollar su vida sin límites impuestos", ha señalado.

Durante el acto ha estado acompañada de la 'número dos' del PSOE de Almería al Parlamento andaluz, Fátima Herrera, quien ha ahondado en trasladar estos valores a las nuevas generaciones "rente a los discursos que banalizan o distorsionan el feminismo". "Tenemos que explicar con claridad que el feminismo mejora la vida de todos y todas, que amplía derechos y que construye una sociedad más justa", ha dicho.

Por su parte, la también secretaria de Igualdad del PSOE de Almería, Belén Ruiz, ha destacado el trabajo del PSOE en las instituciones para "avanzar en igualdad real y efectiva", al tiempo que ha subrayado que "cada derecho conquistado ha sido fruto del compromiso político y del impulso de gobiernos socialistas".