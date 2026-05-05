La FOE (Huelva) presenta a partidos propuestas empresariales centradas en infraestructuras, recursos y fiscalidad

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HUELVA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha trasladado a las distintas formaciones que se presentan a las elecciones al Parlamento andaluz del próximo 17 de mayo un documento de propuestas empresariales, con el objetivo de trasladarles "una batería de propuestas concretas, poniendo el foco en las necesidades reales del tejido empresarial onubense y en las oportunidades de desarrollo de la provincia" con las infraestructuras, una fiscalidad competitiva y la "garantía de recursos estratégicos", entre algunos de sus ejes.

El documento, facilitado por la FOE y consultado por Europa Press, recoge planteamientos en ámbitos "clave" como infraestructuras, fiscalidad, energía, agua, suelo industrial o simplificación administrativa, con la "visión clara" de "contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleo desde la empresa", así como las prioridades de diferentes sectores de actividad. Igualmente, solicitan el "apoyo" a la construcción del aeropuerto privado 'Cristóbal Colón' "instando al Gobierno de España a gestionar las licencias oportunas para tal fin".

Señala la FOE que Huelva "se enfrenta a un momento decisivo para su desarrollo económico, condicionado por desafíos estructurales" como "el déficit histórico de infraestructuras, problemas de conectividad, presión de costes empresariales y necesidad de diversificación productiva". La por ello, como representante del tejido empresarial de la provincia, traslada a las formaciones políticas una agenda estratégica "orientada a impulsar la competitividad empresarial; favorecer la inversión productiva; generar empleo estable y garantizar la cohesión territorial".

De este modo, sus principios rectores son la "libertad" de empresa y seguridad jurídica, la simplificación administrativa "real"; la colaboración público-privada; la vertebración territorial de Huelva; una fiscalidad "competitiva"; la alineación con políticas europeas y el impulso a sectores "estratégicos" provinciales.

En cuanto a la competitividad y el desarrollo económico, los empresarios solicitan el "impulso" a la industrialización --energía, agroindustria, minería, logística--, la "garantía" de recursos estratégicos, el "apoyo decidido" a pymes y autónomos y la "reducción de costes energéticos y regulatorios".

Con respecto a las infraestructuras, señala la FOE que "el desarrollo económico, la competitividad empresarial, la seguridad vial y la cohesión territorial dependen en gran medida de unas infraestructuras modernas, bien conservadas y adaptadas a las necesidades reales del tráfico de personas y mercancías". En este sentido, afirman que "resulta urgente abordar actuaciones de mejora, conservación y modernización de la red viaria autonómica en la provincia de Huelva, que en determinados tramos presenta un notable grado de deterioro".

De otro lado, presentan como otra de las prioridades la creación de una ventanilla única empresarial "real"; la "reducción" de la burocracia y los plazos administrativos, y una "mayor coordinación" entre las administraciones, así como "garantizar" el acceso a la red eléctrica para los proyectos industriales; el impulso a los proyectos renovables y de hidrógeno verde y el apoyo a la eficiencia energética en las empresas.

Con respecto a la fiscalidad y la financiación, solicitan incentivos fiscales para la inversión y asegurar un relevo generacional; la "reducción" de la "presión fiscal" en sectores "estratégicos" y "facilitar" el acceso a la financiación para las pymes, así como piden el "impulso" a la FP Dual "adaptada al tejido productivo local"; medidas "contra la falta de mano de obra"; e "incentivos" para la contratación en zonas rurales; programa de digitalización para pymes; "impulso" a clústeres sectoriales en Huelva; y la "transferencia" de conocimiento universidad-empresa.

Por demandas sectoriales, la FOE presentan diferentes peticiones en materia turística, como la revisión normativa de viviendas turísticas para "evitar competencia desleal" o la "mejora" del estado de playas e "inversión" en banderas azules, en agricultura solicitan, entre otras medidas, el "reconocimiento como sector estratégico"; la "garantía de precios justos y equilibrio en la cadena alimentaria"; una política hídrica "estable" o "medidas ante falta de mano de obra" y una "reducción de la presión fiscal".

De la misma manera, solicitan "seguridad jurídica" y "criterios homogéneos" para los chiringuitos, ayudas para la viticultura; estrategia de desestacionalización turística para el turismo de naturaleza; "protección" del comercio de proximidad (horarios); actualización normativa autonómica y reconocimiento como "servicio esencial" para el sector de las funerarias; ayudas para eficiencia energética y modernización para el sector de panadería; el refuerzo de competitividad del ibérico o "garantía" de suministro básico en zonas productivas en el sector de la industria cárnica.

SANIDAD

Para el sector sanitario, la FOE solicita "mejorar los conciertos sanitarios y sociosanitarios, garantizando seguridad jurídica, financiación adecuada y evaluación por resultados", "garantizar la participación del sector privado en la elaboración de planes y estrategias sanitarias autonómicas", homogeneizar, "agilizar y simplificar" los procesos de "autorización, acreditación e inspección en Andalucía"; incorporar mecanismos de revisión de precios ligados al IPC.

También, trabajar "conjuntamente" en la implantación de "unos baremos justos entre la sanidad privada y las compañías aseguradoras, que garanticen la calidad de los servicios e impidan la prestación de servicios a perdidas o incluso al pago de cero euros por la realización de los mismos"; el desarrollar un plan andaluz para "paliar la escasez de profesionales", incluyendo formación, captación y cobertura de puestos de difícil acceso.

En cuanto al sector tecnológico, piden "priorizar" en la contratación pública autonómica soluciones tecnológicas desarrolladas en Andalucía y en la UE; "potenciar" infraestructuras digitales, como la Fibra y 5G "de calidad" en polígonos industriales y zonas rurales o la simplificación administrativa para certificaciones de seguridad (ENS, ISO 27001), entre otras.

En transporte, solicitan la aprobación de un plan Provincial de Infraestructuras Viarias para el Transporte, un nuevo marco estable para el transporte escolar en Huelva; la digitalización aplicada al transporte onubense; una transición energética "realista, abierta y no excluyente"; simplificación administrativa y una oficina provincial de apoyo; la constitución de una Mesa Provincial Permanente del Transporte por Carretera y un liderazgo institucional de la Junta en las infraestructuras estratégicas del Estado.

Igualmente, la FOE presenta peticiones para los sectores de suministros industriales, limpieza --revisión de precios de los contratos de servicios actuales en función de los IPC--; ambiental --centrado en la demora en las tramitaciones y resoluciones de expedientes en el departamento de residuos--; hostería --flexibilización de horarios, mayor capacidad de decisión local, uso más eficiente del espacio público, entre otras--; agencias de viajes y turismo MICE.