Moreno defiende que los agricultores "son la fuerza motora" de la potente agroindustria andaluza

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, y la candidata del PP por Granada, Rocío Díaz, visitan la cooperativa hortofrutícola La Palma en Motril (Granada). A 5 de mayo de 2026 en Granada ( - Francisco J. Olmo - Europa Press

MOTRIL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha puesto en valor este martes en Motril (Granada) la enorme potencia del sector agrícola andaluz y, de forma especial, el peso de la actividad agraria de este municipio y de los otros 17 de la costa tropical granadina, donde la agricultura y la industria agroalimentaria "sostienen empleo, economía familiar y futuro".

Durante su visita a la cooperativa hortofrutícola La Palma, acompañado por el presidente provincial del PP de Granada, Francis Rodríguez; la candidata número uno por Granada, Rocío Díaz; y la presidenta local del PP de Motril y alcaldesa, Luisa García Chamorro, Moreno ha reconocido que es "un ejemplo de fusión de tradición e innovación en la agricultura" y un orgullo para Motril y para una comarca con sello propio en la producción de frutas y hortalizas.

Se trata de una cooperativa comprometida con la agricultura sostenible, con casi 50 años de historia, más de 4.000 familias vinculadas y una producción superior a las 73.000 toneladas.

Por ello, Juanma Moreno ha destacado que "los agricultores son la fuerza motora de la agroindustria andaluza", a quienes el PP-A y su gobierno "han sabido escuchar y entender, con una gestión útil, cercana y comprometida".

En este sentido, ha recordado la nueva Oficina Comarcal Agraria de Motril, en la que se han invertido 2,2 millones de euros, con nuevas instalaciones más modernas, digitales, eficientes y adaptadas a las necesidades del sector agroganadero, así como las obras de los terciarios de Almuñécar y La Herradura, con un millón de euros, para mejorar el aprovechamiento de agua para riego.

Moreno ha anunciado además que, si sigue de presidente tras el 17 de mayo, continuará la apuesta por las áreas logísticas de Andalucía, con el impulso explícito a las de Granada, Motril y Baza, mejorando conexiones y atrayendo inversión para generar empleo y actividad económica.

También seguirá reclamando al Gobierno central y a ADIF "la conexión ferroviaria del Puerto de Motril", culminará el desarrollo urbanístico del puerto, donde facilitará un nuevo puerto deportivo, ampliará los centros de Educación Infantil Los Almendros y Los Girasoles, y terminará la rehabilitación del parque público y su entorno en Huerta Carrasco.

En definitiva, según ha señalado, "compromisos que se harán realidad en la próxima legislatura, si los andaluces así lo deciden el domingo 17 de mayo votando al PP de Andalucía, que ha demostrado con hechos su apuesta por Granada y más concretamente por Motril con la ampliación del hospital Santa Ana, con una inversión de más de once millones de euros, la Senda Litoral de Motril, con 870.000 euros, y la Ronda Sur, con más de cuatro millones".

