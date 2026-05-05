Morales (PSOE) lamenta el "deterioro" de la sanidad y de los servicios públicos en Andalucía

El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz Esteban Morales (centro), en su visita a Luque. - PSOE

LUQUE (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz Esteban Morales ha asegurado este martes en Luque que las próximas elecciones autonómicas son "decisivas para frenar el deterioro de los servicios públicos" en Andalucía, con "especial preocupación" por la sanidad.

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha responsabilizado directamente al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) de la situación, señalando que la sanidad pública "se ha convertido en el principal problema de los andaluces". Asimismo, ha subrayado que "no hay ningún voto en las urnas hasta el día de las elecciones" y por eso ha apelado a la movilización para "cambiar el rumbo de Andalucía".

El candidato socialista ha criticado "el aumento de las listas de espera y los retrasos en la atención sanitaria", y ha defendido la propuesta socialista encabezada por María Jesús Montero, que "contempla una mayor inversión y la incorporación de profesionales para reforzar el sistema público, 3.000 millones extras más al año para contratar a 18.000 sanitarios".

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Luque, Sergio López, ha advertido del "deterioro del consultorio médico, con falta de personal y demoras en las citas", así como de la "ausencia de pediatras en determinados periodos".

López también ha reclamado la ejecución de la Autovía del Olivar y ha lamentado "los recortes en el colegio del Rosario, con la supresión de líneas educativas en los últimos cursos".