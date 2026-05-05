Adelante critica en Sevilla "retrasos y escasa frecuencia" del Cercanías en San José de La Rinconada

Begoña Iza durante su acto electoral en San José de La Rinconada. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante por Sevilla Begoña Iza se ha reunido este martes con vecinos de San José de la Rinconada para abordar la situación del tren de Cercanías, que sufre "constantes retrasos y falta de frecuencia". De este modo, la formación andalucista reclama un transporte público de calidad en este tipo de poblaciones, con más de 20.000 habitantes.

"Que los universitarios no puedan llegar de forma fiable a los exámenes y que no haya tren más tarde de las 22,30 horas. Estas dificultades que sufre San José de la Rinconada son norma en toda Andalucía", ha criticado Iza.

Adelante ha propuesto que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes cuenten con conexión ferroviaria. La formación plantea un modelo de transporte que no se limite a las grandes metrópolis, sino que ponga el foco en las conexiones entre ciudades de menor tamaño. Al respecto, Iza ha explicado que "está muy bien tener alta velocidad con Madrid, pero hay que mirar hacia adentro de nuestro territorio. No puede ser que cinco provincias de las ocho andaluzas no tengan tren, no tengan Cercanías".

Por último, la formación andalucista de izquierdas acusa al Gobierno central y al autonómico de no asumir responsabilidades en materia ferroviaria. "Se pasan la pelota entre el PP y el PSOE y nadie termina de solucionar los problemas. Y en esta peleíta que se traen entre ellos, los que salen perdiendo son los habitantes de San José de la Rinconada y sale perdiendo Andalucía", ha concluido Iza.

