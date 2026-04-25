PSOE acusa a Moreno de "desfachatez" por negar corrupción y afea su "silencio" ante la trama con implicados de Almería

El secretario de Organización del PSOE de Almería y cabeza de lista al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala. - PSOE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería y cabeza de lista al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la "absoluta desfachatez" de afirmar en un mitin en la capital almeriense que "no hay corrupción en Andalucía", pese --según ha señalado-- a las detenciones que han afectado a cargos del PP en la provincia, entre ellos el expresidente y dos exvicepresidentes de la Diputación.

"Lo sorprendente es que tenga la cara dura de venir a decir esto a Almería y sea capaz de pelo a la ciudadanía e insultar a los almerienses", ha criticado Ayala, quien ha asegurado que la Diputación "ha sido y es el epicentro de la corrupción del PP". En esta línea, ha acusado a Moreno de ser "cómplice" de esta situación.

El dirigente socialista ha sostenido además que, cinco meses después de las detenciones de la anterior cúpula provincial, el presidente andaluz "no ha reconocido la gravedad de los hechos ni ha dado explicaciones".

Asimismo, ha censurado que el actual equipo de gobierno en la Diputación continúe "con las mismas personas y cargos de confianza", e incluso --ha añadido-- con investigados que mantienen responsabilidades públicas, "sin que se haya impulsado ninguna auditoría ni adoptado medidas para esclarecer lo ocurrido".

Ayala ha recordado que la causa judicial suma ya 43 personas investigadas por presuntos "amaños" en la contratación pública durante cerca de una década, y ha reprochado a Moreno su "silencio" ante lo que considera una de las mayores tramas investigadas en Andalucía.

En este contexto, ha advertido de que "la fecha de las elecciones andaluzas no puede desligarse del calendario judicial", al señalar que, a partir del 28 de mayo, comenzarán a declarar las personas investigadas, "una vez celebrados ya los comicios, lo que impide a la ciudadanía votar con toda la información sobre la mesa".