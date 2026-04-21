El PSOE de Almería acusa a Moreno de "no dar un palo al agua" en obras hídricas y de hacer que la provincia "pase sed"

El candidato del PSOE al Parlamento andaluz por Almería, Rodrigo Sánchez Haro, junto a otros representantes socialistas, durante su visita a las balsas de almacenamiento y regulación. - PSOE

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Parlamento andaluz por Almería, Rodrigo Sánchez Haro, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "no dar un palo al agua" en las obras hídricas de su competencia y de provocar que la provincia "pase sed, pierda recursos y oportunidades de desarrollo".

Sánchez Haro ha realizado estas declaraciones durante una visita a las balsas de almacenamiento y regulación que el Ejecutivo central ejecuta en el Levante almeriense, unas infraestructuras que benefician a más de 2.500 regantes de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar (CUCN), donde ha reivindicado la apuesta estatal en materia hídrica frente a la "inacción" del Gobierno andaluz.

En un comunicado, el dirigente socialista ha criticado que la anunciada "revolución del agua" del PP "no se ha traducido en la ejecución de las obras comprometidas" y ha señalado que la Junta no ha impulsado actuaciones básicas para la provincia, como la ampliación de la desaladora de Almería mediante un sistema de captación directa desde el mar, una infraestructura que considera "clave para reducir la presión sobre los acuíferos de la vega almeriense".

Asimismo, ha afeado que tampoco se hayan llevado a cabo las ampliaciones de las depuradoras de Roquetas de Mar, El Ejido y Adra, "pese a estar contempladas en un convenio suscrito en 2021", ni se hayan abordado problemas como las pérdidas en la red de distribución en el Levante almeriense, que alcanzan aproximadamente ocho hectómetros cúbicos anuales de agua desalada.

Según ha explicado, "esa cantidad equivale en estos ocho años de gobierno del PP en Andalucía a la producción completa de la desaladora de Carboneras durante un año y medio".

Sánchez Haro ha criticado que, debido a "esta gestión tan negligente", no se hayan reclamado más de 25 hectómetros cúbicos de agua procedentes del trasvase Tajo-Segura que están autorizados para Almería. Ha añadido que la falta de actuaciones también afecta a comarcas como la de Nacimiento, donde "siguen pendientes obras esenciales para garantizar el abastecimiento y favorecer su desarrollo económico".

MEJORA DE LOS REGADÍOS

El candidato socialista al Parlamento andaluz ha defendido que las principales infraestructuras hidráulicas que se ejecutan actualmente en la provincia dependen "fundamentalmente del Gobierno de España y de los fondos europeos" y ha subrayado que "mientras el Estado ejecuta obras y moviliza recursos, la Junta invierte en anuncios y propaganda".

En este sentido, ha asegurado que Almería concentra el 49 por ciento de la inversión andaluza del Plan de Recuperación para regadíos impulsado por Pedro Sánchez, con 174 millones de euros destinados a actuaciones ya en marcha o finalizadas.

Así, ha destacado las tres balsas de acopio y regulación de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar, "que hemos visitado", con una inversión superior a los 18 millones de euros.

Sánchez Haro también ha aludido a las actuaciones destinadas al tratamiento de aguas de riego de la Balsa del Sapo, la modernización de la zona regable Tierras de Almería, el aprovechamiento del agua regenerada de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Ejido, los bombeos fotovoltaicos en Palomares para la Junta Central de Usuarios del Valle del Almanzora o el tratamiento terciario en la instalación de regeneración de aguas de Huércal-Overa, entre otras.

El candidato socialista ha subrayado que todas estas actuaciones tienen como objetivo "garantizar más agua disponible, con menor coste energético y mayor eficiencia, reforzando así la seguridad hídrica de la agricultura almeriense".