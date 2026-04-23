PSOE de Almería critica los "años de recortes" de la Junta para el alumnado con necesidades educativas

Ayala (PSOE) durante la reunión con familias de alumnado con NEAE. - PSOE

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Parlamento andaluz por Almería, José Nicolás Ayala, ha criticado los "años de recortes" por parte de la Junta de Andalucía a los recursos que percibe el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), lo que ha dejado a las familias "abandonadas".

El aspirante ha mantenido una reunión con el movimiento de familias del junto a la también candidata Fátima Herrera y la secretaria de Educación del PSOE de Almería, María del Carmen de la Paz, en la que han abordado la situación de la atención temprana, la inclusión educativa y la diversidad en la provincia, según ha explicado el partido en una nota.

Durante el encuentro, Ayala ha trasladado el "compromiso del PSOE y de su candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero" de "garantizar por ley" la educación inclusiva para los alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas, "asumiendo como propias las principales reivindicaciones de las familias".

El dirigente socialista ha advertido de que esta "falta de apoyos" estaría generando situaciones "de exclusión de todo tipo" en los centros educativos, donde, según ha expuesto, "incluso hay alumnado que ni siquiera puede participar en actividades como excursiones y se ve obligado a quedarse en casa".

En este contexto, Ayala ha defendido la necesidad de reforzar los recursos humanos especializados, garantizar apoyos estables dentro del aula y asegurar la presencia de personal cualificado en todos los centros educativos, así como reducir las ratios para favorecer una atención individualizada y una inclusión real.

De otro lado, el dirigente socialista ha lamentado que el PP "se empecine en reformar la Formación Profesional Básica", lo que "pone en riesgo la continuidad de alumnos con necesidades educativas especiales en un itinerario que, en muchos casos, representa su única vía de desarrollo académico y profesional".

SUPRESIÓN DE PROGRAMAS

En este punto, ha advertido de que esta situación ya se estaría produciendo en Almería, con la "supresión de programas específicos" como el ciclo dirigido a este alumnado en el IES Algazul de Roquetas de Mar, lo que "castiga directamente a estos alumnos y alumnas y a sus familias, que ven cómo cada programa que desaparece supone una oportunidad menos para su desarrollo académico y personal".

Por ello, ha defendido ampliar la oferta formativa, de modo que se garanticen itinerarios educativos adaptados tras la etapa de educación obligatoria.

En la reunión también se ha planteado la regulación de ratios para los profesionales de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Personal Técnico de Integración Social, con el objetivo de garantizar intervenciones adecuadas y de calidad, así como el cumplimiento de las ratios de orientadores para asegurar una correcta evaluación y el derecho de las familias a ser escuchadas.

Del mismo modo, las familias han defendido que el apoyo individualizado en el aula debe ser un recurso público, regulado y garantizado por la administración, prestado por profesionales cualificados, y han rechazado que dependa de fórmulas precarias que generan desigualdad y sobrecarga económica en las familias.

