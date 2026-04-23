García (Adelante Andalucía) alerta sobre la falta de personal sanitario en el hospital de Palma del Río (Córdoba)

Jose Ignacio Garcia atiende a los medios, entre Marivi Serrano y Santiago Salas, junto al Hospital de Palma del R - ADELANTE ANDALUCÍA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante de Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, se ha reunido este jueves en Palma del Río (Córdoba) con la candidata de la formación por Córdoba para el 17M, Mariví Serrano, y con el portavoz local de la organización, Santiago Salas, y ha criticado "la falta de personal sanitario" en el Hospital palmeño.

A este respecto, García ha explicado que en este centro, de reciente construcción, "existe una importante carencia de personal, como evidencia el hecho de que solo once de las 22 consultas disponibles estén en funcionamiento". Además, ha acusado al Gobierno andaluz del PP, que preside el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno de "trasladar a profesionales sanitarios del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba al de Palma del Río".

Esto, según ha afirmado el candidato de Adelante Andalucía, esto está ocurriendo "en un montón de sitios, y es que vemos que el Gobierno de Moreno construye infraestructuras nuevas sanitarias, pero no las dota de personal, y cuando una infraestructura sanitaria la ponen nueva, pero no ponen personal para que funcione, eso se llama pelotazo urbanístico, y eso lo que sirve es para forrar a las constructoras", ha advertido García.

En referencia al traslado de sanitarios entre hospitales, García se ha preguntado que "para qué sirve eso, porque, si quitas de un hospital para poner en el otro, en realidad no estás dando mejor atención sanitaria, estás gestionando la miseria, lo que estás haciendo es quitar de un lado para poner en otro y engañar a la ciudadanía".

Tras varias visitas al municipio palmeño, el candidato de Adelante Andalucía ha advertido de la falta de camas y quirófanos en el Hospital de Palma del Río, así como de la inexistencia del servicio de Urgencias. "No puede ser que tengamos una infraestructura que costó 14 millones de euros y que no se está usando para lo que tiene que servir la infraestructura sanitaria", es decir, "para atender a la población", ha concluido García.

