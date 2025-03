PSOE Almería exige a la Junta "más recursos" en atención temprana ante las "demoras" y "recortes insostenibles"

ALMERÍA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha señalado este martes el "malestar" que existe entre las familias ante las "demoras" y "recortes insostenibles" en atención temprana por parte del Gobierno andaluz, al que ha reclamado "más recursos para atender a los menores y para dejar de asfixiar a los centros" en los que se trabaja con ellos.

En una nota, Sánchez Teruel ha señalado que en Almería son unos 5.000 menores los que precisan de este tipo de atención si bien "el cuidado sólo está llegando a poco más de la mitad de ellos" a causa de "la falta de recursos dispuestos por la Administración andaluza", según ha trasladado después de reunirse con familias de afectados constitutidas en plataforma.

"Entre la valoración de la necesidad de atención temprana por las unidades de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la efectiva atención temprana a través de las sesiones que reciben los menores en los Centros de Atención infantil temprana (CAIT), las familias recorren un angustioso camino debido al cuello de botella que tiene el sistema", ha apuntado.

En esta línea, ha asegurado que se está "desesperando a las familias" de los menores que no aparecen en las listas de espera y que "aún no han sido atendidos por alguno de los 17 CAIT de Almería".

Las familias han iniciado una recogida de firmas y una campaña para instar al Gobierno autonómico a que ofrezca a los menores "el servicio que merecen" y se dote a los centros "de los recursos que necesitan para funcionar correctamente".

Por su parte, Sánchez Teruel se ha comprometido con las familias a plantear en el Parlamento de Andalucía medidas dirigidas a que no existan demoras en la atención temprana ni recortes en las sesiones "garantizando la universalidad, el cumplimiento de los plazos, la transparencia en cuanto a las personas que están esperando una intervención efectiva y una financiación adecuada".

Según ha explicado Sánchez Teruel después de reunirse con las familias, tras el diagnóstico que actúa como autorización para acceder a la atención temprana, se produce la asignación y la acogida en un CAIT, un proceso que "puede durar varios meses".

"A partir de ese momento, la atención real, en forma de sesiones con el menor, se demora durante para muchos menores durante meses, hasta el punto de que algunos niños llegan a cumplir los seis años sin ser atendidos por el especialista", ha advertido antes de afirmar que hay algunas demoras "de seis, nueve y hasta 12 meses" según el CAIT, conforme le han trasladado algunos afectados.

LISTAS DE ESPERA "ENGAÑOSAS"

Para el parlamentario andaluz, la Junta dispone de unas listas de espera en atención temprana "engañosas", porque "no incluyen a todas estas personas que están a la espera de la intervención efectiva".

De otro lado, las familias han afirmado que la Administración autonómica está "recortando" en las sesiones que tienen que recibir los menores e, igualmente, han trasladado la "asfixia económica" a la que somete la Junta a los centros con precios que no cubren los costes reales, "lo que está poniendo en peligro el mantenimiento del modelo actual de prestación de la atención temprana".

"En lugar de poner más recursos para que no se produzcan esas demoras o esos cuellos de botella que existen en cada CAIT, para no recortar sesiones a los menores y para garantizar la sostenibilidad de los centros, la Junta de Moreno Bonilla lo que está haciendo es presionar a los CAIT para que revisen las sesiones de los menores a la baja y ofrecer a los centros una financiación que no cubre los costes reales", ha trasladado Sánchez Teruel, quien ha urgido al Gobierno andaluz a disponer "más recursos para este servicio".

Desde 2018, el presupuesto de la Consejería de Salud "se ha incrementado en cerca de 6.000 millones de euros", por lo que "los recursos no son el problema", sino "la falta de voluntad política para cumplir con este derecho de los menores andaluces y de sus familias", ha sostenido el parlamentario socialista.