PSOE de Carboneras (Almería) rechaza en Pleno reprobar al concejal de Urbanismo, al que alcalde "daría mas competencias"

CARBONERAS (ALMERÍA), 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario de Carboneras (Almería) ha rechazado este martes con los votos en contra del equipo de gobierno del PSOE la reprobación y cese del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro López, solicitados en bloque por la oposición en una sesión en la que el alcalde, José Luis Amérigo, ha aseverado que "si pudiera darle más competencias se las daría".

"Ni el Pleno va a aprobar la reprobación, ni se le va a exigir la dimisión, ni se le van a quitar competencias porque es palpable y notoria su competencia en su actividad como concejal", ha dicho Amérigo en un Pleno que se ha desarrollado en un tono muy bronco, con continuos reproches e interrupciones y en el que el regidor ha retirado la palabra en sendas ocasiones a los portavoces de PP y Carboneras Avanza, Salvador Alarcón y Felipe Cayuela.

La moción presentada por la oposición, en la que se atribuye a López la presunta comisión de "despreciables e impresentables actos" que le han valido una denuncia por supuestas amenazas a un empresario, no ha salido adelante, ya que solo ha contado con el 'sí' de los seis concejales de PP, Carboneras Avanza y Gicar frente a los siete votos en contra de los socialistas, que ha cerrado filas en torno a su primer teniente de alcalde.

Antes de que Amérigo tomase el último turno de palabra, en el que ha pedido disculpas a los vecinos de Carboneras pero, tal y como ha matizado, por el "triste, bochornoso, lamentable y, en ocasiones, obsceno espectáculo" y ha acusado a la oposición de no superar la moción de censura frustrada por su concejal de Urbanismo, López se ha dirigido al Pleno para asegurar que es el "concejal más perseguido de la historia del pueblo por ser coherente en mis actos políticos".

Ha rechazado los actos y actitudes que le ha reprochado la oposición, ha indicado que "no es cierto" que "acose" a trabajadores municipales y ha afirmado que "nunca ha producido daño a otro de manera intencionada, ni antes ni ahora", al tiempo que ha glosado su trayectoria profesional en la Cofradía de Pescadores y una entidad financiera.

"¿Qué están buscando? ¿Que me aburra, que dimita, y así les deje el camino libre para intentar una nueva moción de censura contra un gobierno legítimamente constituido alcanzando el poder con un respaldo popular del que carecen?", ha espetado López, quien concurrió a las elecciones bajo las siglas de Gicar, partido que alcanzó un pacto de gobierno con el PSOE, aunque posteriormente fue destituido el entonces teniente de alcalde y ahora portavoz del grupo independiente, Salvador Hernández.

López, quien ha expresado su "intención de seguir en el cargo", ha lamentado que los ediles no portavoces que han registrado la moción "se hayan visto arrastrados" y ha considerado que el PP "se ha visto arrastrado". "Esta moción solo ha sido un capítulo más del intento de asalto al poder de Hernández y Cayuela", ha concluido.

En el debate, el portavoz de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela, ha atribuido a Pedro López "actos y comportamientos que son incompatibles con el ejercicio de un cargo público" y ha dicho que son "muchos los vecinos los que nos han relatado esas conductas completamente injustificables e inadmisibles".

"Me da vergüenza reproducir lo que dice y hace, pero lo que sí puedo decir es que da una imagen de nuestro pueblo desastrosa, totalmente deteriorada", ha apuntado para afear que "no haya sido capaz de reconocer los hechos después de dos meses, ni de pedir disculpas".

Para Cayuela se trata de una situación "insostenible" porque "él ni siquiera reconoce que tiene un problema", de la que ha responsabilizado en última instancia al alcalde. "Si algún día pasa algo, será culpa suya", ha interpelado a Amérigo.

Por su parte, el portavoz de Gicar, Salvador Hernández, ha remarcado que el desglose de hechos que se incluyen la motivación de la moción es "el modus operandi habitual" del concejal" tanto con vecinos como con funcionarios y compañeros en el Gobierno y ha acusado a los socialistas de "permitirle todo para continuar en el cargo" ya que él da la mayoría absoluta al gobierno municipal.

"Cada vez es más normal que monte espectáculos y eso deja al ayuntamiento en un lodazal ya que", ha considerado Hernández, quien ha afeado al alcalde que actúe con "el miedo en el cuerpo a dejar de gobernar".

En este punto, el portavoz, impulsor desde el gobierno de la moción de censura que no llegó a prosperar y que ha justificado afirmando que se dio cuenta de que el PSOE "había llegado no para hacer, sino para estar en el gobierno", ha señalado que la citada moción "tuvo su momento, pero que este ya pasó".

"Estén tranquilos porque aprobar la moción de reprobación, pedir disculpas o incluso cesar no es sinónimo de que el PSOE deje de gobernar, porque llegado el momento ya se apoyará lo que haya que apoyar y ya se debatirá lo que haya que debatir", ha manifestado Hernández, quien ha añadido que, con esa puerta abierta, "podrían gobernar hasta marzo de 2023".

Por su parte, el portavoz del PP, Salvador Alarcón, ha instado a Amérigo a dar "dignidad" a la corporación con el cese de su primer teniente de Alcalde, a quien ha criticado por "pensar que tiene patente de corso desde su cargo".

"Cuando se deja tirado al grupo que te puso de concejal, traicionas a los que te votaron y eso hizo Pedro López en su momento; ahora tiene una actitud y un comportamiento detestables y usa su poder para coaccionar", ha dicho Alarcón.

Ha demandado al regidor que no lo "mantenga en el cargo" y que "no justifique lo injustificable" al tiempo que ha concluido que él tiene "las competencias exclusivas para sanear el buen nombre del equipo de gobierno eliminando la presencia de este elemento indigno, que no solo expresa una inutilidad manifiesta, sino que también tiene un comportamiento inadecuado".