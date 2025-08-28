PSOE-A lamenta que Moreno permanece "ausente" cuando "los problemas en Andalucía no se han ido de vacaciones" en verano

ALMERÍA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha querido "trasladar un mensaje de preocupación" este jueves al constatar que "estamos ya en el final del mes de agosto, en el final del verano", y el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), permanece "ausente" y "ha dejado la presidencia" del Gobierno andaluz "vacante" al irse "de vacaciones", algo que no han podido hacer "los problemas" de los andaluces.

"Los problemas en Andalucía no se han ido de vacaciones", ha aseverado en esa línea la vicesecretaria general del PSOE-A en el marco de una atención a medios en la Feria de Almería en la que ha comentado que "lo último que sabemos del presidente de la Junta de Andalucía es que la última semana de julio se fue a Japón a gastos pagados, con el dinero de todos los andaluces", y "después ha estado tres semanas donde no le hemos visto el pelo" y "no sabemos dónde ha estado".

La también portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz ha remarcado que en ese periodo de tiempo han ocurrido "muchísimos problemas en Andalucía, especialmente con incendios" que han provocado que "3.000 personas" tuvieran que ser "desalojadas de sus casas" y hayan estado "durmiendo en pabellones con las llamas a las puertas de sus casas".

María Márquez ha subrayado que, tras esas tres semanas, "la reaparición del presidente" de la Junta fue "en la feria de Málaga", en vez de en una visita para trasladar "un mensaje de apoyo o de soluciones a los andaluces que durante todo el verano están viendo que tienen problemas en el ámbito de los incendios o en el ámbito sanitario".

Además, ha criticado que Moreno no ha reunido esta semana al Consejo de Gobierno, y frente a ello ha destacado que este pasado martes "sí se celebró un Consejo de Ministros, con María Jesús Montero --la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno-- al frente aprobando medidas, ayuda, dinero directamente" para los municipios andaluces "afectados por los incendios" de verano, como el que se produjo en Tarifa (Cádiz), ha agregado.

UN "VERANO DE 'SEÑORITO'"

En esa línea, la portavoz socialista se ha preguntado "dónde está Moreno Bonilla" y "cuándo piensa trabajar, que se está pegando un verano mejor que un niño chico, un verano de 'señorito'", en un momento además en el que "los problemas" de Andalucía, en ámbitos como el de la sanidad o la educación, "están encima de la mesa", según ha insistido en advertir.

En esa línea, la representante socialista ha subrayado que "Andalucía es la única comunidad autónoma donde el personal docente no ha podido reducir su jornada laboral, como dice la ley", así como ha criticado las "aulas masificadas" en centros educativos andaluces, o el hecho de que haya "familias andaluzas" que "en estos momentos están sacando dinero de donde no lo tienen, pidiendo préstamos porque tienen que pagar 8.000, 9.000, hasta 12.000 euros por pagarle a su niño la FP porque no hay plaza en la Formación Profesional pública" por "culpa de la política de privatización del PP en la Junta".

Márquez ha denunciado también que, "mientras Moreno Bonilla lleva todo el mes de agosto de vacaciones, le da 2.000 euros a los altos cargos del PP de la Junta para que se paguen el alquiler de la vivienda fuera de su casa", mientras, además, desde el Gobierno andaluz "no son capaces de tramitar ayudas de 300 euros para los chavales jóvenes, para que se puedan ir de sus casas y puedan vivir de alquiler".

En este contexto, María Márquez ha sostenido que el PP-A "sabe que ha perdido la mayoría absoluta" con la que venció en las elecciones andaluzas de junio de 2022, y "por eso los nervios, el desprecio más absoluto a los andaluces" en ámbitos como el sanitario, el educativo o el de la dependencia, ha abundado.

La vicesecretaria general de los socialistas andaluces ha concluido avisando de que, frente a un PP-A "nervioso" que "desprecia los problemas de los andaluces" y que no tiene "ninguna propuesta para Andalucía", el PSOE-A encara el nuevo curso político "con toda la fuerza, con todas las ganas, con toda la ilusión del mundo de seguir poniéndole voz a las ilusiones, a los sueños y a los proyectos de los andaluces, y sabiendo que tenemos el compromiso de liderar ese cambio que la mayoría social de Andalucía merece y necesita en este momento", según ha concluido María Márquez.