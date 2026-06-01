PSOE-A pedirá otra vez una comisión de investigación en el Parlamento por el caso 'Mascarillas' de Almería

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, atiende a los medios. - PSOE-A

ALMERÍA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PSOE solicitará otra vez en el Parlamento de Andalucía que se constituya una comisión de investigación para esclarecer la posibles responsabilidades en torno al caso 'Mascarillas' de Almería, por el que se investiga el presunto cobro de comisiones a través de contratos de la Diputación de Almería.

Así lo ha avanzado el diputado autonómico electo del PSOE-A José Nicolás Ayala, quien, tras recoger su credencial, ha criticado que el presidente en funciones de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, siga "sin dar explicaciones" por esta causa que encara esta semana la toma de declaraciones a los 43 investigados en los juzgados de Almería.

Ayala ha alertado de que Moreno "sigue situando en cargos públicos" a personas de su partido investigadas en la presunta trama corrupta. "Sigue sin dar explicaciones de lo que ha pasado y sigue situando además en cargos públicos a personas que están investigadas", ha insistido.

El también secretario de Organización del PSOE de Almería, quien ha considerado que este caso ha supuesto un "adelanto" de las elecciones andaluzas por parte de Moreno, se ha referido así a los informes que obran en la causa en los que se hace alusión a los mensajes de WhatsApp bajo sospecha que se cruzaban entre el expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y los exvicepresidentes Óscar Liria y Fernando Giménez.

"Hay conversaciones muy claras y ahora toca que pasen a testificar para que, por fin, podamos saber todos los almerienses qué es lo que realmente ha sucedido en la Diputación Provincial", ha dicho el parlamentario electo, quien confía en que "la verdad salga a flote".

Las declaraciones en el marco de la instrucción arrancarán el próximo jueves, 4 de junio, con la citación del exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria y el empresario Kilian L.S., a quienes se atribuye el grueso de la primera parte de la investigación mediante la adquisición por dos millones de euros de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia de covid-19 y una supuesta 'mordida' a dicho contrato de 900.000 euros.

Ese mismo día está previsto que declaren, entre otros, el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, quien pese a encontrarse investigado desde el principio, no fue arrestado hasta el pasado mes de noviembre de 2025.

Giménez, junto con Óscar Liria y el expresidente de la Diputación Javier Aureliano García --quien declarará el 26 de junio--, conformaban un grupo de Whatsapp denominado 'Naranjito' en el que, según los investigadores, intercambiarían mensajes en clave mediante lenguaje odontológico para hablar del cobro de supuestas comisiones en la adjudicación de obra pública.