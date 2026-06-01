PP-A insiste en que Montero "debe dar la cara" ante los casos vinculados a la SEPI: "Era la máxima responsable"

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, José Carlos Álvarez, en una atención con los medios. - PP ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, José Carlos Álvarez, ha insistido en la petición de explicaciones a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ante los presuntos casos de corrupción relacionados con el partido y el Gobierno central, del que formó parte como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

"Hace 15 días que no da la cara, 15 días que está escondida debajo del ala de su presidente, Pedro Sánchez. 15 días que está viéndolas venir sin hacer frente a la responsabilidad que le corresponde", ha subrayado según una nota de prensa remitida por el PP-A en relación a los "muchos casos de corrupción que están azotando y saliendo a la luz pública" y que tienen como "nexo de unión a la SEPI".

El vicesecretario ha señalado que en este conglomerado empresarial de ámbito público, "la máxima responsable era la persona que estaba al frente del Ministerio de Hacienda. Es decir, María Jesús Montero". En esta línea, ha remarcado que "hasta ahora no ha dado la cara" y que "tiene que salir y contar qué es lo que está pasando y asumir su responsabilidad".

En paralelo, Álvarez ha criticado "un nuevo agravio" por parte del Gobierno de España en relación a las últimas ayudas convocadas para los afectados agrícolas del tren de borrascas de comienzos de año.

El PP-A ha señalado que mientras que las ayudas convocadas por el Gobierno Central "estaban exentas" del Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF), las de la Junta "si tienen que pagarlas".

"Eso significa que, de un plumazo, el Gobierno de España se convierte en el principal perceptor de la convocatoria de ayudas para paliar el tren de borrascas y ayudar a nuestro sector agrícola, ganadero y pesquero a que puedan recuperar su potencial productivo", ha afirmado.

Para el vicesecretario popular esto sucede "entre otras cosas, porque tenemos un Gobierno que no gobierna, pero que sí recauda" y que "se encuentra instalado en el agravio a Andalucía".

"Cuando tú sacas unas convocatorias de este tipo, no puede ser que una administración tenga unas prebendas y otra administración tenga otra serie de requisitos. Y en este caso, pues el ancho del embudo es a favor del Estado", ha aseverado.

A este respecto, Álvarez ha aclarado que desde la Junta se mandó un escrito al Ministerio de Agricultura, que se "autoeximió" de responsabilidad y derivó al Ministerio de Hacienda, que ha dado "la callada por respuesta".

"Desde el Partido Popular lo tenemos muy claro. Mientras que otros se dedican a lo que a ellos realmente les interesa, que es a conseguir y crear una corrupción sistémica e intentar instalar un partido socialista en todos los resortes de poder para su beneficio propio, nosotros seguimos por nuestra senda de prosperidad, nuestra senda de optimismo, de ilusión, de confianza", ha detallado.

Asimismo, ha defendido "un modelo de gobierno como el que proyecta Juanma Moreno, que apuesta y confía plenamente en los andaluces".