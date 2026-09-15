El PSOE pide aclarar si las decisiones ante el incendio de Los Gallardos y Bédar se adoptaron "a tiempo"

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, durante la reunión mantenida con representantes de la plataforma de afectados por el incendio de Los Gallardos y Bédar. - PSOE

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha pedido esclarecer si quienes dirigían la emergencia durante el incendio de Los Gallardos y Bédar adoptaron "todas las decisiones necesarias y si lo hicieron a tiempo", para lo que ha insistido en la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz que permita analizar la actuación de la Junta y determinar "si la respuesta ofrecida fue la adecuada".

Martín ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con representantes de la plataforma de afectados por el incendio, en la que también han participado los parlamentarios andaluces José Nicolás Ayala y Rodrigo Sánchez, así como la secretaria de Política Municipal del PSOE de Almería, Soledad Martínez.

Durante el encuentro, el dirigente socialista ha trasladado a la plataforma el compromiso del PSOE de reclamar "toda la verdad sobre lo ocurrido".

"Después de quince vidas perdidas y de más de 5.000 hectáreas devastadas, las familias y los municipios afectados tienen derecho a saber qué ocurrió, qué pudo fallar y qué tiene que cambiar", ha defendido el secretario general de los socialistas almerienses.

Martín ha dejado claro que la exigencia de analizar las decisiones adoptadas y las posibles deficiencias detectadas durante la emergencia "no cuestiona en absoluto la profesionalidad" de quienes participaron directamente en las labores de emergencia, a quienes ha trasladado nuevamente el reconocimiento del PSOE.

"Precisamente por respeto a su trabajo y a las víctimas existe una obligación política de evaluar las decisiones que se adoptaron y aprender de una catástrofe de esta magnitud", ha señalado.

Asimismo, ha sostenido que "la mejor forma de honrar a las víctimas no es cerrar cuanto antes el debate en el Parlamento, sino garantizarles la verdad y hacer todo lo necesario para que ninguna familia vuelva a preguntarse si el envío de una alerta podría haber salvado vidas".

OPERATIVO TODO EL AÑO

El secretario general del PSOE de Almería ha reclamado también al Gobierno andaluz que explique qué cambios va a introducir después de los incendios de este verano, tanto en materia de prevención como en la protección y regeneración de los montes y en el refuerzo de las plantillas de los trabajadores del Infoca.

Además, ha reclamado que se cubran las plazas necesarias y que el operativo esté disponible los 12 meses del año.

Martín ha advertido de que el cambio climático "no es una amenaza futura, sino una realidad que impone un tiempo nuevo". En este contexto, ha señalado que los incendios son cada vez más rápidos y violentos y ha aludido a las largas olas de calor y a los fenómenos meteorológicos extremos, que obligan a reforzar la prevención y adaptar la capacidad de respuesta de las administraciones.