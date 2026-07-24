PSOE-A pide una comisión de investigación ante el "mar de dudas" que achaca a la Junta sobre el incendio de Almería

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE-A. - PSOE-A

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista va a registrar en el Parlamento de Andalucía la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el incendio declarado el pasado 9 de julio en Los Gallardos, en la provincia de Almería, que causó 13 muertes además de varias personas heridas, al entender que la gestión que la Junta de Andalucía hizo especialmente en las primeras horas abre "un mar de dudas" que hay que despejar.

Así lo ha venido a trasladar el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico por Huelva, Mario Jiménez, en una rueda de prensa este viernes en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha considerado que la comparecencia que en relación a este incendio ofreció este pasado jueves en el Pleno del Parlamento el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, "no sólo no despejó las dudas" existentes al respecto, sino "más bien todo lo contrario".

Así, el representante socialista ha sostenido que el consejero "abrió un abanico de dudas y de sospechas de una gestión que no estuvo a la altura de la emergencia que había surgido en aquel momento en la provincia de Almería", y por la que desde el PSOE-A piden aclaraciones.

De esta manera, en el PSOE-A creen que existe "un mar de dudas" respecto de la respuesta que dio la Junta ante este incendio, porque el "cronograma de las decisiones tomadas, al menos" las que se conocen "hasta ahora, no se corresponde con una respuesta diligente ante lo que estaba ocurriendo allí", según ha indicado Mario Jiménez.

En esa línea, desde el PSOE-A se preguntan "cómo es posible" que "un incendio del que se tiene conocimiento a las 16,30 horas de la tarde, y que desde el primer minuto produjo desalojos", no fuera "hasta las 19,37 horas", es decir, hasta "más de tres horas" después, cuando desde la Junta se acordó "la declaración del nivel 1 en la situación operativa del plan de emergencia", la propia ante un incendio que supone "una amenaza a la integridad y a la vida de las personas", según ha puesto de relieve Mario Jiménez.

El representante socialista ha remarcado que "tres horas en un incendio es una auténtica eternidad", y desde el PSOE-A temen que en ese lapso de tiempo las decisiones que se tomaron "pudieron condicionar situaciones de peligro real para la población", y que pudieron "haberse sentado las bases de una respuesta no diligente" o "negligente por parte del operativo de emergencia, de sus responsables políticos, que al final determinaran la situación que dio lugar al terrible balance en términos de vidas, de bienes materiales y de patrimonio forestal" que ha arrojado este incendio.

"TRES HORAS DE VACÍO"

Mario Jiménez ha aseverado que, en su comparecencia de este jueves, el consejero Sanz "no aclaró por qué hay tres horas de un vacío en términos de decisiones que provocaron las situaciones que después han dado lugar a los resultados de ese incendio", y todo ello da pie "a pensar que no se hizo todo lo que se tenía que haber hecho, o lo que se hizo no era estrictamente lo que se tenía que haber hecho".

Además, desde el PSOE-A se preguntan "quién estuvo al frente del operativo durante esas tres horas de vacío, quién estuvo dando instrucciones a los responsables locales, que solamente pueden operar bajo la coordinación, la supervisión y las instrucciones de la autoridad sustantiva en materia de emergencia, que es la Junta" de Andalucía, según ha continuado.

Asimismo, Mario Jiménez se ha preguntado "quién determinó las vías de desalojo" para "sacar a los vecinos de sus casas en aquella zona en la que el dispositivo podía entender que las llamas" podían llegar a poner "en peligro sus vidas", y "quién determinó en estas tres horas qué zonas deberían ser confinadas" y cuáles "desalojadas", y al hilo ha subrayado que en el marco de este incendio llegó a haber "cientos de personas desalojadas".

Al hilo, también ha cuestionado que la Junta no utilizara el sistema 'Es-Alert' "para informar al conjunto del territorio cuáles eran las vías seguras en cada momento para proceder a la evacuación de las personas que tuvieran" que dejar sus casas.

Mario Jiménez ha insistido en señalar que, "en términos de los procedimientos de emergencia, no tiene una lógica que desde el primer minuto que se estaban produciendo evacuaciones no se declarara el nivel 1" en la situación operativa de la emergencia y "se actuara de manera coordinada y supervisada para garantizar los desalojos", y se ha preguntado "por qué se abandonó a su suerte a cientos de personas de la comarca durante tres horas, en las peores horas del incendio", tras lo que ha incidido en criticar que, en su comparecencia, Antonio Sanz "no dio ninguna explicación" y, de hecho, "la Junta de Andalucía lleva semanas sin dar ninguna explicación", según ha añadido.

Desde el PSOE-A afean así a la Junta que hubiera "tres horas de vacío, de una respuesta inadecuada y no suficiente, de descoordinación operativa", y temen que, "al igual que ocurrió desgraciadamente" durante la 'dana' de la Comunidad Valenciana del año 2024, todo ello haya "podido costar vidas".

"Por eso, para despejar definitivamente que eso no ha sido así, que esa manera de proceder, de vacío durante esas tres horas, no está detrás de los resultados desastrosos del incendio, la Junta de Andalucía tiene que dar todas las explicaciones y tiene que responder a muchas preguntas", ha sentenciado Mario Jiménez, quien también ha llamado la atención acerca de que "se tardó más de cuatro horas en constituir el puesto de mando avanzado" por este incendio, algo que es "absolutamente indispensable para llevar al terreno los protocolos y los procedimientos de coordinación entre todos los participantes en las respuestas" que se deben dar ante una emergencia, según ha puesto de relieve.

Por otro lado, el parlamentario socialista ha defendido que, desde el momento en el que la Junta elevó a nivel 2 la situación operativa del plan de emergencias y se solicitó al Gobierno de España el envío de medios, el Ejecutivo central "se vuelca con el incendio y se produce una colaboración institucional exquisita" entre administraciones.

SOLICITUD DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Mario Jiménez ha defendido así que, como "hay tantas dudas", el Grupo Socialista "va a registrar en el Parlamento de Andalucía la creación de una comisión de investigación en la que los máximos responsables del operativo, desde el consejero de la Presidencia hasta los responsables en la provincia de Almería de las emergencias", deben, en su opinión, comparecer "para dar información puntual de lo que ocurrió".

El representante socialista ha aseverado que un incendio "con 13 muertos encima de la mesa", no puede considerarse uno "cualquiera", y tiene que "investigarse en todas las instancias", y al hilo ha señalado que "ya se está investigando en un juzgado de Almería", y ha agregado que, "más allá de las responsabilidades penales que se determinarán por parte de los juzgados", los socialistas creen que "puede haber responsabilidades políticas" que quieren que "se sustancien" en una comisión de investigación como la que solicitan.

En ese punto, ha preguntado a Vox si "va a ponerse del lado de la gente de esa zona de la provincia de Almería" afectada, o "va a convertirse en aliado y cómplice de las estrategias del PP para que no se dé toda la información, y el Parlamento no pueda investigar las posibles responsabilidades políticas que haya detrás de este incendio".

Finalmente, Mario Jiménez ha criticado que Moreno no siguiera este jueves toda la comparecencia de Sanz en el Parlamento, y ha llamado la atención sobre el relevo al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería, para la que se ha nombrado esta semana a Francisco Góngora en sustitución de Aránzazu Martín, y se ha preguntado si tiene que ver con la gestión al menos "no diligente" de la Junta sobre este incendio.