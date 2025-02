PSOE-A tacha de "Gran Hermano" al nuevo sistema de Educación en Almería que busca "controlar" lo que hacen los centros

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería, José Luis Sánchez, Teruel ha calificado de "Gran Hermano" el sistema que la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Almería prevé implantar en los colegios e institutos públicos, y que pretende "controlar quien visita los centros, y lo que dicen y hacen" las personas de dichos equipos de dirección.

Según ha expuesto el diputado andaluz a través de un comunicado, este sistema plantea tres cuestiones. En primer lugar, que las visitas institucionales a los centros "no sean a criterio de la dirección de los centros, sino que se tengan que comunicar con, al menos, siete días de antelación a la Delegación para su autorización".

La segunda regla que ha explicado de este "Gran Hermano" es que "no hablen los docentes que están en las direcciones de los centros, sobre las necesidades y problemas que tienen en los centros con nadie que no sean las personas de la Delegación y por supuesto que no lo hagan con las visitas que se autoricen, porque sólo les está permitido trasladar esas cuestiones a los jefes de la Delegación".

Por último, la tercera cuestión de este nuevo sistema plantea, según Sánchez Teruel, por un lado, "censurar la comunicación que se difunde en los centros educativos de tal manera que sólo se trasladen mensajes que sean oficiales" y, por otro lado, "pretende aislar a la comunidad educativa de los temas que pueden acontecer en su entorno social, metiéndola en una burbuja en la que no penetren cuestiones, dice el comunicado, de índole política, religiosa o semejante cariz".

Además, la Delegación "justifica ambas cosas en que no son competentes los docentes para este tipo de cosas ni son propias de sus funciones", ha revelado. Para el parlamentario socialista, la intencionalidad de esta comunicación "está clara". "El PP pretende dar un paso más en la dirección de controlar a los docentes de los equipos directivos, controlar con quién hablan los docentes, tratar de que no hablen con nadie de los problemas que tienen en los centros que no les soluciona la administración y, por supuesto, aislar a los centros de los temas de actualidad que puedan acontecer en los entornos sociales donde se encuentran los centros educativos, como si fuesen un mundo aparte", ha afirmado Sánchez Teruel.

"No es la primera vez que se ha producido una llamada, a raíz de una rueda de prensa del PSOE en la que hemos denunciado problemas de los centros educativos, que la Delegación no ha solucionado, donde se ha trasladado a la dirección del centro que ha sentado mal a la Delegación que el asunto haya trascendido", ha recalcado.

Asimismo, el socialista ha destacado que la llegada de la nueva consejera "sería con una nueva forma de relacionarse con la comunidad educativa, basada en la confianza, en la autonomía de los centros, en el empoderamiento de los docentes que están al frente de las direcciones para que lideren durante sus mandatos las comunidades educativas en una relación permanente con su entorno que enriquezca a la comunidad educativa y al propio entorno".

Sin embargo, con esta carta enviada a final de enero de 2025 a las direcciones de los centros "se ha visto que son los viejos y malos 'tics' del equipo anterior lo que se siguen manteniendo e, incluso, dando más pasos en contra de la autonomía de los centros y la confianza en los docentes que son principios básicos de nuestro sistema educativo", ha recriminado el parlamentario.

Del mismo modo, Sánchez Teruel ha adelantado que el Grupo Parlamentario Socialista va a preguntar en el Parlamento Andaluz "sobre la necesidad de cambiar estas formas de controlar a los docentes que asumen el liderazgo de los centros educativos y de pretender aislar a las comunidades educativas de su entorno" para esclarecer, ha añadido, si es "sólo cosa de la Delegación de Almería que sigue instalada en la vieja política de la anterior dirección de la Consejería".

"Creemos que ese tipo de comunicaciones sobran y que lo que hace falta son muestras claras de confianza en los docentes y de respeto a la autonomía de los centros que la legislación educativa reconoce como un pilar fundamental para el éxito de la labor docente", ha defendido, recalcando que "no hay que tenerle miedo a que se conozcan los problemas, lo que hay que hacer es no generarlos con comunicaciones propias de épocas pasadas y sobre todo solucionarlos rápido cuando se producen".