PSOE urge a Junta a "refuerzo sanitario extraordinario" en Almería porque el plan de contingencia "se ha quedado corto"

ALMERÍA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almería ha exigido este lunes al Gobierno andaluz un refuerzo sanitario "extraordinario" para la provincia, que registra la peor tasa de incidencia Covid en Andalucía, y ha advertido de que "en menos de una semana", el plan 4.500 activado ante la situación hospitalaria "se haya quedado desfasado".

"El plan contemplaba un escenario en Almería en cuanto a Cuidados Intensivos que fue superado por la realidad poco después de aprobarse, lo que demuestra la nula anticipación del Gobierno andaluz en sus respuestas a la pandemia y la constante improvisación en que vive inmerso", ha criticado en rueda de prensa el secretario general de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel.

Sánchez Teruel ha apuntado que el plan impulsado por la Junta contempla medicalizar un hotel en El Ejido y la residencia de tiempo libre de Aguadulce "después de perder un recurso ya existente y clausurar, en contra de la opinión de los propios profesionales, el Hospital de la Cruz Roja", cuya reapertura ha exigido tal y como se ha hecho en la vecina Granada con el hospital de San Cecilio.

En esta línea, ha pedido al Gobierno andaluz que aclare la inversión en personal que conlleva en Almería la puesta en marcha del plan 7.000 porque los datos "se desconocen".

"¿Con qué profesionales van a contar el hotel y la residencia de tiempo libre?, ¿con qué respiradores?", se ha preguntado al tiempo que ha planteado "con qué personal se va a dar respuesta a las necesidades de rastreo que se han multiplicado por cinco según palabras del propio delegado si no se contratan más rastreadores".

Sánchez Teruel también se ha cuestionado "con qué personal se va a atender a la población en atención primaria y, también, a la vacunación" y ha advertido de que la realidad es que los profesionales "están sobrecargados desde hace tiempo y ahora más todavía, haciéndose necesario un refuerzo de recursos humanos muy rápidamente".

Las medidas que plantean los socialistas son un refuerzo sanitario extraordinario que se debe centrar en "contratar más personal, en dar larga duración a los contratos y en compensar a los profesionales sanitarios por el esfuerzo extra que se les pide que realicen y, de otro lado, un plan de rescate económico para el comercio y la hostelería de la provincia".

"El presidente andaluz y su equipo hasta ahora se han limitado a criticar a los demás, pero sin ninguna autocrítica a tanta improvisación e insolvencia por su parte en su respuesta a la pandemia", ha criticado.

AYUDAS PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Con respecto al plano económico, para Sánchez Teruel es "igual de urgente" tomar medidas sanitarias como "poner medidas de rescate económico para quienes se vean afectados por las restricciones" y ha pedido un plan de rescate para el comercio y la hostelería".

"No excusas posibles para no haberlo previsto antes y para no hacerlo ahora, dado que Andalucía "tiene un presupuesto recién aprobado y fondos del Gobierno de España que no están gastando", ha reprochado a PP y Ciudadanos.

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería ha considerado que a la situación actual se ha llegado debido a la "falta de acción y de reacción" del Gobierno andaluz y ha afeado a Moreno que "le faltara coraje a la hora de aplicar medidas contundentes con antelación y rapidez".

"Para justificar las alarmantes cifras, el presidente andaluz, sus consejeros y delegados han hablado de la cepa británica, han culpado a la gente, pero no han hecho ninguna autocritica", ha señalado para añadir que la conclusión "es que para la Junta los almerienses hemos sido los perores de Andalucía en cumplimiento de las medidas que el gobierno fijó para la Navidad y por eso tenemos las peores cifras".