La Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido (Almería) incrementa su fondo bibliográfico con novedades literarias

La Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido incrementa su fondo bibliográfico con novedades literarias. - AYUNTAMIENTO EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

La Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido (Almería) ha cerrado 2025 con una nueva adquisición de títulos literarios para todos los públicos, entre los que se han incorporado algunas de las últimas novedades del mercado.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han indicado que este nuevo incremento en su fondo bibliográfico suma obras tanto de autores internacionales como nacionales, así como algunos de los libros premiados durante el último año.

Es el caso del Premio Planeta 2025, 'Vera, una historia de amor', de Juan Vals, o la novela finalista del Planeta 2025 'Cuando el viento hable', de Ángela Banzas. A ellos se unen otros títulos como 'Presentes', de Paco Cerdà, que ha obtenido el Premio Nacional de Narrativa 2025; o 'Expedientes Hermes', de Sabino Cabeza, Premio Minotauro 2025.

Entre el resto de los títulos de literatura para adultos también figuran autores como Mikel Santiago con 'En plena noche'; Eva Sáenz de Urturi con 'La saga de los longevos'; Isabel Allende, con su obra 'Mi nombre es Emilia del Valle'; o Sarah Lark con 'Persiguiendo estrellas' con el que la autora ha logrado vender más de 5.600.000 ejemplares.

Según han apuntado, la literatura infantil y juvenil también tienen un "importante" hueco en este incremento de fondos bibliográficos, con autores como Pedro Mañas y sus sagas 'Princesas Dragón' o 'Anna Kadabra'; Joana Marcús, de la que se incorporan títulos como 'Etéreo' o 'Sempiterno'.

También la colección del Capitán Calzoncillo de Dav Pilkey, que sigue sumando capítulos, o 'El Club de las Canguros', una serie de novelas gráficas de Ann M. Martin, ilustradas por Raina Telgemeier, que llega como novedad.

A ellos se unen otros libros como 'Mis you', de Estelle Maskame; 'El rey de la soberbia' y 'El rey de la codicia', de Anna Huang; 'Creciendo contigo', de Alice Oseman; así como el Premio Nacional del Cómic 2025 'Lo sabes aunque no te lo he dicho', de Candela Sierra.

La Red de Bibliotecas Públicas de El Ejido cuenta actualmente con un fondo bibliográfico compuesto por más de 105.000 ejemplares, a disposición de todos los usuarios tanto para su consulta en sala como para préstamo, y está previsto que a lo largo de estos primeros meses de 2026 se siga incrementando.