La red de tráfico de cocaína de Macael (Almería) tenía un laboratorio clandestino para dar suministro nacional

Estupefacientes intervenidos en Macael (Almería). - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización criminal desmantelada en Macael (Almería) presuntamente dedicada al tráfico de drogas contaba con un laboratorio clandestino para el prensado, secado y empaquetado de la cocaína que era distribuida a distintos puntos de la provincia y del territorio nacional.

Así lo han trasladado en una nota conjunta la Policía Nacional y la Guardia Civil tras la operación desarrollada en el municipio que permitió la detención de diez personas ligadas al clan de 'Los Migueletes', siete de las cuales --entre ellas el supuesto 'cabecilla'-- ingresaron en prisión por orden del Tribunal de Instancia de Purchena (Almería).

El operativo, en el que también participó el Servicio de Vigilancia Aduanera, permitió identificar un entramado "perfectamente estructurado" que operaba con un "claro reparto de funciones" para la manipulación y reparto de la droga, de modo que en el momento de la intervención policial se encontraron 92,5 kilos de cocaína, 14,24 kilos de hachís y otros 13,67 kilos de marihuana, además de otras drogas sintéticas en menor cantidad.

Tras el hallazgo de laboratorio, los agentes solicitaron una autorización judicial para la entrada y registro urgente del inmueble, en el que se intervinieron 34 kilos de cocaína. El hallazgo motivó el resto de registros domiciliarios, hasta en una decena de inmuebles vinculados a los investigados, donde también se encontraron armas de fuego y elevadas sumas de dinero.

Asimismo, el equipo conjunto compuesto por Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera intervino siete armas de fuego --cuatro cortas y tres largas-- con abundante munición, además de 634.924 euros en efectivo, lo que refleja el volumen económico que generaba la actividad ilícita investigada.

La complejidad de la investigación, marcada por las medidas de seguridad adoptadas por los integrantes de la organización y la compartimentación de sus funciones, exigió un trabajo minucioso de seguimiento, análisis patrimonial y coordinación operativa entre los tres cuerpos actuantes.

La causa se mantiene bajo secreto de sumario toda vez que la investigación sigue abierta, ya que no descartan nuevas actuaciones en relación con este entramado criminal.