Rescatados siete magrebíes en una patera localizada en Cabo de Gata (Almería)

Archivo - Imagen de archivo un Salvamar Spica en el Puerto de Almería. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

CABO DE GATA (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este domingo a un grupo de siete varones de origen magrebí que viajaban en una patera localizada a 28 millas náuticas de Cabo de Gata, en la costa de Almería, según han informado fuentes del organismo a Europa Press.

La embarcación fue avistada por el buque 'Spen Pontos' sobre las 04,30 horas de esta madrugada, quien dio posteriormente el aviso al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) para indicarle su posición y permaneció junto a la patera para escoltarla mientras llegaba la unidad.

Tras la alerta, se movilizó a la Salvamar Spica, que procedió al rescate de los ocupantes. Así, sobre las 06,45 horas se produjo el rescate de las siete personas que se encontraban dentro de la patera --una neumática-- y fueron trasladados finalmente al puerto de Almería alrededor de las 09,00 horas, finalizando así la intervención.